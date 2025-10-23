Ile zapłacimy za chryzantemy w 2025 roku?

W 2025 roku ceny chryzantem wahają się średnio od 12 do nawet 70 zł za sztukę, a w centrach handlowych kupimy je już za 8 zł. Na cenę wpływa przede wszystkim odmiana, wielkość doniczki i liczba kwiatów i miejsce w którym kupujemy. Najtańsze są drobnokwiatowe chryzantemy w małych doniczkach, natomiast największe, tzw. wielkokwiatowe potrafią kosztować nawet sześć razy więcej.

Małe chryzantemy (doniczka 12–15 cm) – od 12 do 20 zł/szt.

Średnie chryzantemy (doniczka 18–20 cm) – od 25 do 35 zł/szt.

Duże chryzantemy wielkokwiatowe (doniczka powyżej 25 cm) – od 50 do 70 zł/szt.

Największy popyt przypada na połowę października, ale wiele osób kupuje kwiaty wcześniej, by uniknąć kolejek i wyższych cen. Chryzantemy można bez problemu przechować kilka dni w chłodnym, jasnym miejscu, pilnując, by podłoże było lekko wilgotne.

Ceny chryzantem w popularnych sieciach handlowych

W tym roku chryzantemy można kupić w większości dużych sieci - podaje serwis SadyOgrody.pl. Znajdziemy je m.in. Kauflandzie, Netto i Dino. Ceny różnią się w zależności od wielkości i rodzaju rośliny.

Kaufland

Chryzantema w doniczce 13 cm – 7,99 zł/szt.

Chryzantema średniokwiatowa 12 cm – 7,99 zł/szt.

Chryzantema wielkokwiatowa 23 cm – 24,99 zł/szt.

Chryzantemy krzewiaste trójbarwne – również 24,99 zł/szt.

Netto

Chryzantemy średniokwiatowe – 9,99 zł/szt. przy zakupie 2 sztuk, lub 11,99 zł/szt. pojedynczo

Chryzantema drobnokwiatowa 19 cm – 14,99 zł/szt.

Chryzantema wielkokwiatowa 19 cm – 16,99 zł/szt.

Dino

Chryzantema średniokwiatowa 17 cm – 9,99 zł/szt.

Chryzantema drobnokwiatowa 19 cm – 1 4,99 zł/szt.

Promocja: chryzantema 11 cm – 6,99 zł/szt. przy zakupie 2 sztuk

Gdzie kupić chryzantemy najtaniej?

Najtańsze chryzantemy znajdziemy w centrach handlowych, gdzie często można liczyć na promocje, szczególnie bliżej 1 listopada. Na lokalnych targowiskach i u producentów ceny są wyższe, ale często można je negocjować przy większym zakupie.

Gdzie najlepiej kupić chryzantemy – bazarek czy supermarket?

Choć sieci handlowe kuszą niskimi cenami i promocjami, najlepiej kupować chryzantemy na bazarkach, targowiskach lub w punktach pod gołym niebem. To właśnie tam kwiaty są już przyzwyczajone do niższych temperatur, wiatru i naturalnych warunków.

Chryzantemy sprzedawane w supermarketach stoją w ciepłych pomieszczeniach. Po wyniesieniu ich na zewnątrz, zwłaszcza przy nagłym ochłodzeniu, mogą doznać szoku termicznego, który powoduje szybkie więdnięcie lub opadanie kwiatów.

Warto też zwrócić uwagę na:

liście – powinny być jędrne i zielone, bez żółtych plam,

podłoże – lekko wilgotne, ale nie przelane,

kwiatostany – lepiej wybierać rośliny z częściowo rozwiniętymi pąkami, które dłużej zachowają świeżość.

Kiedy najlepiej kupić chryzantemy na Wszystkich Świętych?

Największy wybór kwiatów przypada na połowę października, ale warto kupić je z tygodniowym wyprzedzeniem, zanim ceny wzrosną tuż przed 1 listopada. Wcześniej kupione chryzantemy można przechować.

Jak przechować chryzantemy po zakupie?

Najlepiej trzymać je w temperaturze 5–12°C, z dala od grzejników i przeciągów. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre. Jeśli kwiaty mają trafić na cmentarz później, dobrze jest je podlewać co 2–3 dni.

Jakie chryzantemy najdłużej wytrzymują na cmentarzu?

Najtrwalsze są chryzantemy drobnokwiatowe i kuliste – dobrze znoszą chłód, wiatr i lekkie przymrozki. Warto wybierać te o zwartych, jędrnych liściach i pąkach częściowo rozwiniętych.