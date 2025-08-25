Inwazyjne gatunki obce w Polsce

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to organizmy przeniesione celowo lub przypadkowo przez człowieka poza swój naturalny zasięg występowania, to gatunki obce. Miliony lat ewolucji oraz bariery geograficzne, m.in. morza i masywy górskie, spowodowały, że organizmy żywe, występujące w poszczególnych regionach świata, różnią się od siebie. Dla każdego gatunku można wyznaczyć zasięg występowania nazywany naturalnym. Jego zmiana jest procesem powolnym i zależy od wielu czynników, m.in. zdolności do przystosowywania się do nowych warunków.

Reklama

Roślina przeniesiona poza swój naturalny zasięg może z czasem przejść w fazę tzw. inwazji, ponieważ nie jest narażona na choroby czy szkodniki, które ograniczały jej rozwój w rodzimych stronach. Skutkiem takiej inwazji może być negatywny wpływ na lokalną przyrodę. Dlatego pamiętaj, aby nie sadzić roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych. Zastępuj je w swoim ogrodzie gatunkami rodzimymi lub obcymi, które nie są inwazyjne.

Zakazana roślina w ogrodach - łubin trwały

Reklama

Łubin trwały to ozdobna bylina, która kwitnie od czerwca do września. Stanowi dużą konkurencję dla rodzimych roślin. W stanie dzikim może tworzyć rozległe skupienia, wypierając inne gatunki. [red. Już teraz można spotkać na łąkach przy lasach skupiska łubinów. Wygląda to pięknie, ale niestety jest niebezpieczne dla naszej rodzimej flory.] To roślina użyźniająca glebę, w związku z tym istotnie wpływa na skład i strukturę roślinności na zajmowanych stanowiskach. Łubin trwały wpływa pośrednio na możliwości zapylania i sukces reprodukcyjny roślin rodzimych.

Rośliny polecane do polskich ogrodów

Jakie rośliny są bezpieczne i można je sadzić w polskich ogrodach? Posadź bezpieczny gatunek taki jak:

złocienie,

szałwia omszona,

lawenda.

Inne gatunki również zalecane do hodowli to:

floks wiechowaty,

chaber górski lub wielkogłówkowy,

dzielżan ogrodowy,

piwonie,

jeżówki,

dalie,

cynie,

aksamitki,

tytoń oskrzydlony,

pysznogłówka ogrodowa.

Inwazyjne gatunki obce uciekają z ogrodów

Przeciwdziałanie skutkom inwazji biologicznych nie polega wyłącznie na zwalczaniu poszczególnych gatunków w miejscach ich występowania. Istotne jest zapobieganie wprowadzania ich na nowe tereny. Mechanizmy i szlaki wprowadzania oraz rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych nazywane są „drogami przenoszenia”. Jedną z nich jest ucieczka gatunków z upraw ogrodowych – sprowadzanie nasion, odrostów i sadzonek inwazyjnych gatunków obcych, ich uprawa na działkach i w ogródkach, a potem dalsze rozprzestrzenianie się tych roślin z miejsc uprawy.

Drogą tą przeniesione były m.in. gatunki drzew i krzewów: robinia akacjowa, świdośliwa kłosowa czy bożodrzew gruczołowaty, a także łubin trwały, niecierpek gruczołowaty czy rdestowce.

Bezpieczny ogród

Daj się zainspirować i stwórz ogród, który będzie nie tylko kolorowy, ale przede wszystkim bezpieczny dla Ciebie i Twoich bliskich. Dołącz w sierpniu do swojego Kalendarza ogrodnika GDOŚ kolejne kartki.