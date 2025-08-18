Warto mieć czosnek w warzywniku

Dlaczego warto mieć czosnek we własnym warzywniku? To nie tylko naturalny antybiotyk o właściwościach przeciwgrzybiczych i wzmacniających odporność. Chroni również warzywa rosnące obok przed szkodnikami. Zapachu wydzielanego przez czosnek nie lubią mszyce, ślimaki czy nicienie. Zdaniem ekspertów zapobiega powstawaniu chorób grzybowych w warzywniku. Podobno najlepiej sadzić go przy pomidorach, truskawkach, burakach i marchwi. Poza tym jest łatwy w uprawie. Wystarczy wsadzić do ziemi pojedyncze ząbki czosnku oddalone od siebie o około 10-15 cm na głębokości około 3 cm.

Kiedy sadzić czosnek?

To, kiedy sadzimy czosnek, zależy od rodzaju danej rośliny. Wyróżniamy dwa rodzaje czosnku:

ozimy (zimowy), wytwarza kwiat

jary (wiosenny)

Zimowy sadzimy jesienią od września do listopada. Najlepszą porą sadzenia czosnku co do zasady jest październik. Natomiast czosnek wiosenny sadzimy wiosną - najlepiej w marcu i na początku kwietnia.

Czosnek najlepiej rośnie w stanowisku słonecznym i glebie lekkiej, żyznej o obojętnym pH. Powinien być systematycznie nawadniany, ale nie można go przelewać, ponieważ w podmokłym miejscu potrafi zgnić. Dobrze reaguje na nawożenie obornikiem. Warto podsypać go również kompostem. Czosnek ozimy należy ogławiać z kwiatów, które osłabiają wzrost główki czyli najważniejszej części rośliny.

Kiedy zbierać czosnek?

Czosnek zimowy zbiera się mniej więcej w lipcu, a wiosenny w sierpniu. Terminy te mogą jednak każdego roku się nieznacznie różnić. Wszystko zależy od panujących warunków pogodowych. Na co zwrócić uwagę, by zebrać czosnek w odpowiednim momencie? Kluczem jest żółknięcie liści. Kiedy tylko zaczynają zmieniać barwę u góry na żółtą i zaczynają zasychać, należy wyrwać roślinę z ziemi. Co ważne, nie czekamy aż liście całkowicie uschną jak można robić w przypadku ozdobnych roślin cebulowych.

Jak wyrywać czosnek?

Najlepszą metodą na zbiór czosnku jest wykopywanie. Ogrodnicy podważają je widłami lub szpadlem, a następnie wyciągają za łodygę. Po zebraniu czosnku suszymy go około 3 tygodnie.