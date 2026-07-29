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Zakwitają latem. Lista 30 roślin do ogrodu

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 11:33
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kwiaty kwitnące latem ogród
Zakwitają latem. Lista 30 roślin do ogrodu/Shutterstock
Kwiaty kwitnące latem sprawiają, że ogród tętni życiem w najgorętszym okresie sezonu. Podajemy listę 30 roślin do ogrodu o różnych kwiatach, zarówno w kolorze, rozmiarze, zapachu, jak i formie. Wybierz ulubione rodzaje i wprowadź je do swojego krajobrazu.

Kwiaty kwitnące latem

Lato to słońce i kwiaty. Czas, kiedy ogród przestaje pędzić w szalonym wzroście. Rośliny spokojnie egzystują na wypełnionych po brzegi rabatach. Ogrodnicy mogą w końcu na dłużej położyć się na leżakach i podziwiać dzieło własnych rąk. Warto oprócz stałej bazy zielonej wprowadzać do ogrodów kwiaty kwitnące. Zdaniem ekspertów widok kwiatów wpływa pozytywnie na samopoczucie. Sama obserwacja procesu wegetacji roślin, wypuszczania pąków i ich powolnego zakwitania działa niezwykle relaksująco. To dla amatorów ogrodnictwa także powód do dumy, wydziela się dopamina. W mózgu człowieka działa wówczas mechanizm nagrody. Wszystko to jest motywujące i pobudza do dalszego działania.

ogród latem kwiaty kwitnące
Ogród latem - jakie kwiaty kwitną latem?

Lista kwiatów kwitnących latem

Oto inspirująca lista kwiatów kwitnących latem:

  1. Peonia
Piwonia peonia
Piwonia peonia

2. Róża

kwiaty kwitnące latem róże
Kwiaty kwitnące latem - róże

3. Ostróżka ogrodowa

4. Łubin

łubin w ogrodzie zakaz
Łubin w ogrodzie/Emilia Panufnik

5. Jeżówka

Jeżówka
Jeżówka

6. Lawenda

Lawenda
Lawenda

7. Goździk brodaty

goździk brodaty
Goździk brodaty

8. Krwawnik

Kwiaty lubiące słońce w ogrodzie - krwawnik
Kwiaty lubiące słońce w ogrodzie - krwawnik

9. Dzwonek

Dzwonek dalmatyński
Dzwonek dalmatyński

10. Bodziszek

bodziszek korzeniasty
Bodziszek korzeniasty

11. Kuklik

12. Kosmos

13. Floks wiechowaty

floksy wiechowate
Floksy wiechowate

14. Tawułka

rośliny do cienia tawułka
Rośliny do cienia - tawułka

15. Aster

Astry
Astry

16. Rudbekia

Rudbekia
Rudbekia

17. Lilia

Lilium candidum - lilia biała
Lilium candidum - lilia biała

18. Funkia

kwiaty kwitnące latem funkia
Kwiaty kwitnące latem - funkia

19. Liliowiec

20. Szałwia omszona

Szałwia omszona
Szałwia omszona

21. Naparstnica

Naparstnica purpurowa
Naparstnica purpurowa

22. Złocień

złocień roślina na komary
Złocień

23. Kosaciec

kosaciec syberyjski - Iris siberica
Kosaciec syberyjski - Iris siberica

24. Dzielżan

25. Liatra kłosowa

26. Trzykrotka wirginijska

27. Gaura

28. Perowskia

Perowskia
Perowskia

29. Pysznogłówka

Pysznogłówka ogrodowa
Pysznogłówka ogrodowa

30. Werbena patagońska

kwiaty kwitnące latem werbena patagońska
Kwiaty kwitnące latem - werbena patagońska
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Źródło dziennik.pl
Tematy: latokwiatyrośliny kwitnące
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