Zakwitają latem. Lista 30 roślin do ogrodu

Kwiaty kwitnące latem

Lato to słońce i kwiaty. Czas, kiedy ogród przestaje pędzić w szalonym wzroście. Rośliny spokojnie egzystują na wypełnionych po brzegi rabatach. Ogrodnicy mogą w końcu na dłużej położyć się na leżakach i podziwiać dzieło własnych rąk. Warto oprócz stałej bazy zielonej wprowadzać do ogrodów kwiaty kwitnące. Zdaniem ekspertów widok kwiatów wpływa pozytywnie na samopoczucie. Sama obserwacja procesu wegetacji roślin, wypuszczania pąków i ich powolnego zakwitania działa niezwykle relaksująco. To dla amatorów ogrodnictwa także powód do dumy, wydziela się dopamina. W mózgu człowieka działa wówczas mechanizm nagrody. Wszystko to jest motywujące i pobudza do dalszego działania.

Ogród latem - jakie kwiaty kwitną latem?

Lista kwiatów kwitnących latem

Oto inspirująca lista kwiatów kwitnących latem:

Peonia

Piwonia peonia

2. Róża

Kwiaty kwitnące latem - róże

3. Ostróżka ogrodowa

4. Łubin

Łubin w ogrodzie / Emilia Panufnik

5. Jeżówka

Jeżówka

6. Lawenda

Lawenda

7. Goździk brodaty

Goździk brodaty

8. Krwawnik

Kwiaty lubiące słońce w ogrodzie - krwawnik

9. Dzwonek

Dzwonek dalmatyński

10. Bodziszek

Bodziszek korzeniasty

11. Kuklik

12. Kosmos

13. Floks wiechowaty

Floksy wiechowate

14. Tawułka

Rośliny do cienia - tawułka

15. Aster

Astry

16. Rudbekia

Rudbekia

17. Lilia

Lilium candidum - lilia biała

18. Funkia

Kwiaty kwitnące latem - funkia

19. Liliowiec

20. Szałwia omszona

Szałwia omszona

21. Naparstnica

Naparstnica purpurowa

22. Złocień

Złocień

23. Kosaciec

Kosaciec syberyjski - Iris siberica

24. Dzielżan

25. Liatra kłosowa

26. Trzykrotka wirginijska

27. Gaura

28. Perowskia

Perowskia

29. Pysznogłówka

Pysznogłówka ogrodowa

30. Werbena patagońska