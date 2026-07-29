Zakwitają latem. Lista 30 roślin do ogrodu

Kwiaty kwitnące latem
Lato to słońce i kwiaty. Czas, kiedy ogród przestaje pędzić w szalonym wzroście. Rośliny spokojnie egzystują na wypełnionych po brzegi rabatach. Ogrodnicy mogą w końcu na dłużej położyć się na leżakach i podziwiać dzieło własnych rąk. Warto oprócz stałej bazy zielonej wprowadzać do ogrodów kwiaty kwitnące. Zdaniem ekspertów widok kwiatów wpływa pozytywnie na samopoczucie. Sama obserwacja procesu wegetacji roślin, wypuszczania pąków i ich powolnego zakwitania działa niezwykle relaksująco. To dla amatorów ogrodnictwa także powód do dumy, wydziela się dopamina. W mózgu człowieka działa wówczas mechanizm nagrody. Wszystko to jest motywujące i pobudza do dalszego działania.
Lista kwiatów kwitnących latem
Oto inspirująca lista kwiatów kwitnących latem:
- Peonia
2. Róża
3. Ostróżka ogrodowa
4. Łubin
5. Jeżówka
6. Lawenda
7. Goździk brodaty
8. Krwawnik
9. Dzwonek
10. Bodziszek
11. Kuklik
12. Kosmos
13. Floks wiechowaty
14. Tawułka
15. Aster
16. Rudbekia
17. Lilia
18. Funkia
19. Liliowiec
20. Szałwia omszona
21. Naparstnica
22. Złocień
23. Kosaciec
24. Dzielżan
25. Liatra kłosowa
26. Trzykrotka wirginijska
27. Gaura
28. Perowskia
29. Pysznogłówka
30. Werbena patagońska
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