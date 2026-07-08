Lipiec w ogrodzie: jakie prace ogrodowe należy wykonać w tym miesiącu? [Kalendarz ogrodnika]

Lipiec w ogrodzie
Róże i lawenda są w pełni kwitnienia, zaczynają pokaz hortensje. W lipcu zbieramy pierwsze większe plony warzyw i owoców. Zauważamy niedobory (zwykle żółknienie roślin) - nawozy przestają działać, tzn. że rośliny wypłukały ziemię z niezbędnych składników odżywczych. Systematycznie usuwamy chore, przekwitnięte lub uszkodzone części roślin. Pielimy warzywnik i resztę ogrodu. Sprawdzamy podpory drzew, pomidorów - na bieżąco je podwiązujemy lub zwalniamy z więzów, gdy stają się za ciasne. Bardzo ważne, by na bieżąco ogławiać róże. Wówczas wypuszczają pędy boczne i mogą zakwitnąć ponownie.
Kiedy nie robimy tych wszystkich prac, po prostu zachwycamy się ogrodem ze świadomością, że powoli dni robią się coraz krótsze, a to najlepszy moment lata. Upajamy się zapachami róż, wielością kolorów kwiatów jednorocznych, przepychem różnokształtnych liści funkii i promieniami ogrzewającego je słońca. Gdy trochę popada, krople deszczu przepięknie tańczą na przywrotnikach miękkich.
Kalendarz ogrodnika - lipcowe prace ogrodowe
Oto szczegółowy kalendarz ogrodnika na lipiec:
- przycinamy przekwitnięte byliny
- rozmnażamy i rozsadzamy byliny po przekwitnięciu
- na drzewach i krzewach owocowych zakładamy siatki chroniące owoce przed ptakami
- wycinamy wilki drzew, krzewów, pomidorów
- systematycznie kosimy trawnik
- pielimy i podlewamy ogród, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne
- zbieramy nasiona kwiatów
- nawozimy rośliny, które tego potrzebują, np. ogórki (szczególnie, gdy zaczynają żółknąć), a kwiatom dostarczamy fosforu i potasu
- przycinamy i rozmnażamy iglaki
- wykopujemy cebule kwiatowe i przetrzymujemy je do jesieni
- przycinamy żywopłoty i drzewa takie jak brzoza, grab, buk, klon czy jaśminowiec
- przycinamy winorośl w celu prześwietlenia rośliny, a szczególnie gron owocowych
- ogławianie roślin, przy których nie zależy nam na nasionach (np. róże)
- wysiewamy kolejne warzywa w wolnych miejscach po wcześniej zebranych
- spulchnianie gleby w miejscach, gdzie tego potrzebuje
- przycinamy floksy i pysznogłówkę, aby zakwitły ponownie
- po kwitnieniu przycinamy lawendę
- od końca lipca przestajemy używać nawozów z azotem
- ścinamy i suszymy zioła
- dbamy o wodę dla ptaków dziko żyjących (poidełka)
Lipcowe powiedzenia
Do lipcowych powiedzeń ludowych związanych z pogodą można zaliczyć następujące:
- Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
- Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.
- Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem.
- Upały lipcowe, mrozy styczniowe.
- Na świętego Prokopa (8 lipca) wyschnie młynarzowi przykopa.
- W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
- Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatni mąki wypiec.
- Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
- Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie usmaży.
- Jaka Małgorzatka (20 lipca), takie będzie pół latka.
- Gdy Maria Magdalena (22 lipca) deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.
- Lipcowa pogoda, dla chłopów żniwna swoboda.
- Im większe na Jakuba (25 lipca) chmury, tym większe w zimie śniegu góry.
- Jak Jakub z ciepłem się głosi, to Boże Narodzenie mrozy przynosi.
- Leje od Jakuba do lgnaca (31 lipca) stracona rolnika praca.
- Od świętej Anki (26 lipca) zimne noce i poranki.
- Gdy się pająk w lipcu przechodzi, ze sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę psuje, bliską burzę czuje.
- Lipiec, ostatek starej mąki wypiec.
- Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola.
- Skorupki jajek pod pomidory i paprykę. Świetny naturalny nawóz dostarcza wapnia
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