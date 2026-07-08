Lipiec w ogrodzie: jakie prace ogrodowe należy wykonać w tym miesiącu? [Kalendarz ogrodnika]

Lipiec w ogrodzie

Róże i lawenda są w pełni kwitnienia, zaczynają pokaz hortensje. W lipcu zbieramy pierwsze większe plony warzyw i owoców. Zauważamy niedobory (zwykle żółknienie roślin) - nawozy przestają działać, tzn. że rośliny wypłukały ziemię z niezbędnych składników odżywczych. Systematycznie usuwamy chore, przekwitnięte lub uszkodzone części roślin. Pielimy warzywnik i resztę ogrodu. Sprawdzamy podpory drzew, pomidorów - na bieżąco je podwiązujemy lub zwalniamy z więzów, gdy stają się za ciasne. Bardzo ważne, by na bieżąco ogławiać róże. Wówczas wypuszczają pędy boczne i mogą zakwitnąć ponownie.

Kiedy nie robimy tych wszystkich prac, po prostu zachwycamy się ogrodem ze świadomością, że powoli dni robią się coraz krótsze, a to najlepszy moment lata. Upajamy się zapachami róż, wielością kolorów kwiatów jednorocznych, przepychem różnokształtnych liści funkii i promieniami ogrzewającego je słońca. Gdy trochę popada, krople deszczu przepięknie tańczą na przywrotnikach miękkich.

Lipiec w ogrodzie: kalendarz ogrodnika

Kalendarz ogrodnika - lipcowe prace ogrodowe

Oto szczegółowy kalendarz ogrodnika na lipiec:

przycinamy przekwitnięte byliny rozmnażamy i rozsadzamy byliny po przekwitnięciu na drzewach i krzewach owocowych zakładamy siatki chroniące owoce przed ptakami wycinamy wilki drzew, krzewów, pomidorów systematycznie kosimy trawnik pielimy i podlewamy ogród, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne zbieramy nasiona kwiatów nawozimy rośliny, które tego potrzebują, np. ogórki (szczególnie, gdy zaczynają żółknąć), a kwiatom dostarczamy fosforu i potasu przycinamy i rozmnażamy iglaki wykopujemy cebule kwiatowe i przetrzymujemy je do jesieni przycinamy żywopłoty i drzewa takie jak brzoza, grab, buk, klon czy jaśminowiec przycinamy winorośl w celu prześwietlenia rośliny, a szczególnie gron owocowych ogławianie roślin, przy których nie zależy nam na nasionach (np. róże) wysiewamy kolejne warzywa w wolnych miejscach po wcześniej zebranych spulchnianie gleby w miejscach, gdzie tego potrzebuje przycinamy floksy i pysznogłówkę, aby zakwitły ponownie po kwitnieniu przycinamy lawendę od końca lipca przestajemy używać nawozów z azotem ścinamy i suszymy zioła dbamy o wodę dla ptaków dziko żyjących (poidełka)

Lipcowe powiedzenia

Do lipcowych powiedzeń ludowych związanych z pogodą można zaliczyć następujące: