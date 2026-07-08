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Lipiec w ogrodzie: jakie prace ogrodowe należy wykonać w tym miesiącu? [Kalendarz ogrodnika]

Felicja Mrzonka
42 minut temu
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Lipiec w ogrodzie: jakie prace ogrodowe należy wykonać w tym miesiącu? [Kalendarz ogrodnika]/shutterstock
Lipiec w ogrodzie: nie jest już tak soczyście zielono jak w czerwcu. Można złapać oddech po pracowitym początku sezonu. Jednak w ogrodzie zawsze jest co robić. Jakie prace ogrodowe wykonujemy w tym miesiącu?

Lipiec w ogrodzie

Róże i lawenda są w pełni kwitnienia, zaczynają pokaz hortensje. W lipcu zbieramy pierwsze większe plony warzyw i owoców. Zauważamy niedobory (zwykle żółknienie roślin) - nawozy przestają działać, tzn. że rośliny wypłukały ziemię z niezbędnych składników odżywczych. Systematycznie usuwamy chore, przekwitnięte lub uszkodzone części roślin. Pielimy warzywnik i resztę ogrodu. Sprawdzamy podpory drzew, pomidorów - na bieżąco je podwiązujemy lub zwalniamy z więzów, gdy stają się za ciasne. Bardzo ważne, by na bieżąco ogławiać róże. Wówczas wypuszczają pędy boczne i mogą zakwitnąć ponownie.

Kiedy nie robimy tych wszystkich prac, po prostu zachwycamy się ogrodem ze świadomością, że powoli dni robią się coraz krótsze, a to najlepszy moment lata. Upajamy się zapachami róż, wielością kolorów kwiatów jednorocznych, przepychem różnokształtnych liści funkii i promieniami ogrzewającego je słońca. Gdy trochę popada, krople deszczu przepięknie tańczą na przywrotnikach miękkich.

Lipiec w ogrodzie: kalendarz ogrodnika
Lipiec w ogrodzie: kalendarz ogrodnika

Kalendarz ogrodnika - lipcowe prace ogrodowe

Oto szczegółowy kalendarz ogrodnika na lipiec:

  1. przycinamy przekwitnięte byliny
  2. rozmnażamy i rozsadzamy byliny po przekwitnięciu
  3. na drzewach i krzewach owocowych zakładamy siatki chroniące owoce przed ptakami
  4. wycinamy wilki drzew, krzewów, pomidorów
  5. systematycznie kosimy trawnik
  6. pielimy i podlewamy ogród, biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne
  7. zbieramy nasiona kwiatów
  8. nawozimy rośliny, które tego potrzebują, np. ogórki (szczególnie, gdy zaczynają żółknąć), a kwiatom dostarczamy fosforu i potasu
  9. przycinamy i rozmnażamy iglaki
  10. wykopujemy cebule kwiatowe i przetrzymujemy je do jesieni
  11. przycinamy żywopłoty i drzewa takie jak brzoza, grab, buk, klon czy jaśminowiec
  12. przycinamy winorośl w celu prześwietlenia rośliny, a szczególnie gron owocowych
  13. ogławianie roślin, przy których nie zależy nam na nasionach (np. róże)
  14. wysiewamy kolejne warzywa w wolnych miejscach po wcześniej zebranych
  15. spulchnianie gleby w miejscach, gdzie tego potrzebuje
  16. przycinamy floksy i pysznogłówkę, aby zakwitły ponownie
  17. po kwitnieniu przycinamy lawendę
  18. od końca lipca przestajemy używać nawozów z azotem
  19. ścinamy i suszymy zioła
  20. dbamy o wodę dla ptaków dziko żyjących (poidełka)

Lipcowe powiedzenia

Do lipcowych powiedzeń ludowych związanych z pogodą można zaliczyć następujące:

  • Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
  • Gdy Halina (1 lipca) łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi.
  • Gdy lipiec z deszczem, zima będzie z wiatrem.
  • Upały lipcowe, mrozy styczniowe.
  • Na świętego Prokopa (8 lipca) wyschnie młynarzowi przykopa.
  • W lipcu upały, styczeń mroźny cały.
  • Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatni mąki wypiec.
  • Lipcowe upały, wrzesień doskonały.
  • Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie usmaży.
  • Jaka Małgorzatka (20 lipca), takie będzie pół latka.
  • Gdy Maria Magdalena (22 lipca) deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma.
  • Lipcowa pogoda, dla chłopów żniwna swoboda.
  • Im większe na Jakuba (25 lipca) chmury, tym większe w zimie śniegu góry.
  • Jak Jakub z ciepłem się głosi, to Boże Narodzenie mrozy przynosi.
  • Leje od Jakuba do lgnaca (31 lipca) stracona rolnika praca.
  • Od świętej Anki (26 lipca) zimne noce i poranki.
  • Gdy się pająk w lipcu przechodzi, ze sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę psuje, bliską burzę czuje.
  • Lipiec, ostatek starej mąki wypiec.
  • Urodzaje da rola, gdy deszcz leje w Karola.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródkalendarzprace ogrodniczeogrodnik
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