Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Stwórz nowe krzewy ulubionych hortensji za darmo. Jak i kiedy ukorzenić hortensje z gałązek?

Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych - kiedy pobierać?

Najlepszy czas na rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych przypada na lato – od czerwca nawet do początku września. To właśnie wtedy młode, półzdrewniałe pędy mają największy potencjał, aby się dobrze przyjąć. Wystarczy kilka tygodni, by wypuściły korzenie. Na miejsce stałe można je przesadzić dopiero wiosną następnego roku, gdy ryzyko przymrozków minie.

Jakie hortensje można rozmnażać z sadzonek zielnych?

Jedną z najłatwiejszych hortensji do rozmnażania z sadzonek zielnych jest hortensja bukietowa. Sadzonki często przyjmują się bez większych problemów, nawet u początkujących ogrodników. Bardzo dobrze ukorzenia się też popularna hortensja krzewiasta Anabelle. Najtrudniej jest w przypadku hortensji ogrodowej. Aby ją skutecznie ukorzenić, trzeba nieco więcej dbałości o wilgotność podłoża i powietrza.

Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych latem - jak to zrobić?

Jak prawidłowo pobrać i przygotować sadzonki hortensji?

Na sadzonki trzeba wybrać mocne, niekwitnące pędy z młodych tegorocznych przyrostów, najlepiej te poniżej kwiatów. Powinny mieć około 10-15 cm długości. Na dole sadzonki powinien znajdować się węzeł, bo właśnie z tego miejsca najłatwiej tworzą się nowe korzenie. Następnie z dolnej części sadzonki usuwa się liście, a na górze pozostawia się jedną parę. Jeśli liście są duże, warto skrócić je o połowę, dzięki czemu roślina będzie traciła mniej wody. Końcówkę pędu można zanurzyć w ukorzeniaczu, a następnie umieścić sadzonkę w przygotowanym podłożu na głębokość około 3-4 cm. Na koniec wystarczy delikatnie docisnąć ziemię wokół pędu.

Jak przygotować podłoże do ukorzeniania hortensji?

Podłoże ma ogromne znaczenie. Hortensje lubią ziemię lekką, przepuszczalną i kwaśną. Najlepiej sprawdzi się mieszanka:

kwaśny torf + piasek w proporcji 2:1 .

. warto dodać perlit , który poprawi napowietrzenie ziemi.

, który poprawi napowietrzenie ziemi. dobrym dodatkiem będzie hydrożel, który zatrzymuje wilgoć, np. w razie krótkiego urlopu.

Ważne: Doniczki lub skrzynki muszą mieć otwory w dnie i pojemność minimum 1 litra.

Jak pielęgnować sadzonki hortensji, żeby się przyjęły?

Doniczki z sadzonkami ustawiamy w jasnym miejscu, ale bez bezpośredniego słońca. Najlepiej, aby temperatura wynosiła 20-24°C. Na zimę przenosimy sadzonki w chłodniejsze miejsce, chroniąc je przed mrozem. Podlewamy tak, aby ziemia była stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Hortensje źle znoszą zasolenie, zatem używamy odstałej, miękkiej wody. Aby młode sadzonki się nie przesuszyły, przykrywamy je przezroczystym pojemnikiem lub folią, ale co kilka dni wietrzymy, by nie doprowadzić do chorób grzybowych. Folię można też lekko nakłuć dla lepszej cyrkulacji powietrza.

Rozmnażanie hortensji - w ciągu kilku tygodni od posadzenia, sadzonki powinny się ukorzenić. Do gruntu wysadzamy je wiosną.

Kiedy przesadzamy hortensje na stałe miejsce?

Wiosną, gdy młode rośliny będą już dobrze ukorzenione, można je wysadzić do ogrodu. Zanim to zrobimy, warto je zahartować, czyli:

przez kilka dni wystawiamy doniczki na zewnątrz na 8-10 godzin dziennie.

pod koniec hartowania zostawiamy je na noc.

Tak przygotowane hortensje bez problemu poradzą sobie w gruncie.