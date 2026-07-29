Co można jeszcze siać w lipcu w ogrodzie? [LISTA]

Co można siać w lipcu?
Kiedy część warzyw już dojrzała i została zerwana, warto w warzywniku dosiać kolejne. Często przypada to na czas połowy roku. Lipiec to w Polsce środek lata i często wiąże się to z upałami. Pamiętajmy, że siejąc nowe warzywa, musimy zapewnić im stale wilgotne podłoże, aby mogły wzejść. Regularność to podstawa. Teraz rośliny będą rosły dużo szybciej niż wiosną. Sprzyjają temu wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Nie podlewajmy młodych warzyw po liściach, gdyż mogą zostać przypalone przez słońce i obumrzeć. To bardzo delikatne roślinki.
A więc co siać w lipcu w warzywniku? Warto na bieżąco dosiewać sałatę, by zawsze mieć pod ręką składniki na coś zielonego do obiadu lub na kanapki. Bardzo szybko rośnie również rzodkiewka. Co jeszcze można posiać w lipcu? Poniżej znajduje się cała lista warzyw.
Co siać w lipcu – warzywa
Jakie warzywa można siać w lipcu? Wśród warzyw, które dobrze rosną posiane w lipcu, znajduje się:
- pietruszka
- koper
- sałata
- cebula siedmiolatka
- szczypiorek
- endywia
- brokuły
- kalafior
- kapusta
- cukinia
- bób
- groszek
- fasola szparagowa
- rzodkiewka
- szpinak
- rzepa
- roszponka
- fenkuł
- burak liściowy
Co sadzić w lipcu?
Dla jakich roślin w lipcu jest już za późno na sianie, ale nie za późno na sadzenie? Jeśli chodzi o warzywa, w lipcu można sadzić na przykład:
- ogórki,
- pomidory.
Ważne
Ogólna zasada jest taka, że wszystkie rośliny, które kupujemy jako sadzonki w donicach, można sadzić cały sezon.
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Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.