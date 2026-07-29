Dziennik.pl logo

Co można jeszcze siać w lipcu w ogrodzie? [LISTA]

Emilia Panufnik redakcja infor.pl
Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dzisiaj, 11:36
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
co siać w lipcu kalendarz siewu siew
Co można jeszcze siać w lipcu w ogrodzie? [LISTA]/ShutterStock
Co można jeszcze siać w lipcu w warzywniku w ogrodzie? Jakie warzywa zdążą jeszcze dojrzeć i cieszyć nas swoim smakiem i karmić wartościami odżywczymi? Warto uzupełniać wolne miejsca i dłużej korzystać z ekologicznych warzyw. Oto lista.

Co można siać w lipcu?

Kiedy część warzyw już dojrzała i została zerwana, warto w warzywniku dosiać kolejne. Często przypada to na czas połowy roku. Lipiec to w Polsce środek lata i często wiąże się to z upałami. Pamiętajmy, że siejąc nowe warzywa, musimy zapewnić im stale wilgotne podłoże, aby mogły wzejść. Regularność to podstawa. Teraz rośliny będą rosły dużo szybciej niż wiosną. Sprzyjają temu wysokie temperatury i duże nasłonecznienie. Nie podlewajmy młodych warzyw po liściach, gdyż mogą zostać przypalone przez słońce i obumrzeć. To bardzo delikatne roślinki.

 
Co siać w lipcu? Jakie warzywa?

A więc co siać w lipcu w warzywniku? Warto na bieżąco dosiewać sałatę, by zawsze mieć pod ręką składniki na coś zielonego do obiadu lub na kanapki. Bardzo szybko rośnie również rzodkiewka. Co jeszcze można posiać w lipcu? Poniżej znajduje się cała lista warzyw.

Co siać w lipcu – warzywa

Jakie warzywa można siać w lipcu? Wśród warzyw, które dobrze rosną posiane w lipcu, znajduje się:

  • pietruszka
  • koper
  • sałata
  • cebula siedmiolatka
  • szczypiorek
  • endywia
  • brokuły
  • kalafior
  • kapusta
  • cukinia
  • bób
  • groszek
  • fasola szparagowa
  • rzodkiewka
  • szpinak
  • rzepa
  • roszponka
  • fenkuł
  • burak liściowy
 
Brokuły, kapusta, kalafior - można jeszcze siać w lipcu

Co sadzić w lipcu?

Dla jakich roślin w lipcu jest już za późno na sianie, ale nie za późno na sadzenie? Jeśli chodzi o warzywa, w lipcu można sadzić na przykład:

  • ogórki,
  • pomidory.

Ważne

Ogólna zasada jest taka, że wszystkie rośliny, które kupujemy jako sadzonki w donicach, można sadzić cały sezon.

Zobacz również
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródwarzywasadzenie warzywsiew
Powiązane
Warzywa świeżość warzyw lodówka Refrigerator,Veggies,Filled,With,Vegetables,And,Fruits
Jak przedłużyć świeżość warzyw. Wypróbuj prosty trik aby warzywa zachowały świeżość na dłużej
ogórki gruntowe triki wskazówki co zrobić aby zdrowo rosły
4 sposoby na obfite plony ogórków gruntowych. Każdy może je stosować
lipiec ogród prace ogrodowe ogrodnik kalendarz
Lipiec w ogrodzie: jakie prace ogrodowe należy wykonać w tym miesiącu? [Kalendarz ogrodnika]
Emilia Panufnik redakcja infor.pl
Emilia Panufnik

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCo można jeszcze siać w lipcu w ogrodzie? [LISTA] »
Zobacz
|
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
91 proc. młodych Polaków nie robi 10/10. Problemy zaczynają się przy 7. pytaniu. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Kierowca tankujący czerwony samochód na stacji Orlen, pistolet dystrybutora we wlewie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 27 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak wysoki mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj