Jak pozbyć się skrzypu polnego z ogrodu? Czego nie lubi skrzyp polny? O czym świadczy skrzyp w ogrodzie?

Dlaczego skrzyp polny pojawia się w ogrodzie?

Jeżeli skrzyp polny masowo wyrasta na działce, może to być sygnał, że gleba jest zbyt kwaśna. Roślina szczególnie dobrze czuje się w wilgotnych, ciężkich i słabo przepuszczalnych glebach. Wielu ogrodników walczy ze skutkami zamiast usunąć przyczyny problemu. Samo wyrwanie skrzypu zwykle nie wystarcza, ponieważ roślina bardzo szybko odrasta z pozostawionych kłączy.

Wapnowanie gleby - najskuteczniejszy domowy sposób na skrzyp polny

Jednym z najczęściej polecanych sposobów na pozbycie się skrzypu jest wapnowanie gleby. Skrzyp nie lubi podłoża o wyższym pH, dlatego poprawa odczynu ziemi może stopniowo ograniczyć jego występowanie. Do wapnowania można wykorzystać dolomit, kredę nawozową, wapno węglanowe. Najlepiej wcześniej sprawdzić odczyn gleby za pomocą prostego testu ogrodniczego. Dzięki temu łatwiej dobrać odpowiednią ilość preparatu.

Regularne usuwanie młodych pędów

Choć wyrywanie skrzypu nie daje natychmiastowych efektów, systematyczność może przynieść rezultaty. Najlepiej usuwać młode pędy zaraz po ich pojawieniu się. Wtedy łatwiej usunąć kłącza znajdujące się w ziemi. Takie regularne wyrywanie skrzypu powoduje, że roślina nie zdąży zgromadzić zapasów energii potrzebnych do dalszego wzrostu, co stopniowo ją osłabia.

Przekopywanie ziemi i usuwanie kłączy

Podczas zakładania nowych rabat warto dokładnie przekopać ziemię i usunąć jak najwięcej podziemnych kłączy. To właśnie z nich skrzyp odrasta nawet po całkowitym usunięciu części nadziemnej. Praca jest czasochłonna, ale pozwala znacząco ograniczyć problem w kolejnych sezonach.

Ściółkowanie pomaga ograniczyć skrzyp

Na rabatach ozdobnych wielu ogrodników stosuje agrowłókninę lub grubą warstwą ściółki. Kora, zrębki czy agrowłóknina nie zlikwidują skrzypu całkowicie, ale skutecznie utrudnią wyrastanie nowych pędów i ograniczą rozprzestrzenianie się chwastów.

Dobrą praktyką jest też rozsypywanie skoszonej trawy, w miejscu, gdzie rośnie skrzyp. W ten sposób ograniczamy dostęp światła do gleby, utrudniamy kiełkowanie, ale efekt będzie umiarkowany. Skrzyp ma bardzo silne kłącza ukryte głęboko w ziemi i potrafi przebić się nawet przez grubszą warstwą ściółki. Jeśli sypiemy trawę regularnie na agrowłókninę efekt będzie lepszy.

Czy ocet działa na skrzyp polny?

Ocet jest często polecany jako domowy środek na chwasty, jednak w przypadku skrzypu jego skuteczność jest ograniczona. Oprysk może uszkodzić część nadziemną rośliny, ale zwykle nie dociera do głęboko położonych kłączy. W efekcie skrzyp po pewnym czasie odrasta. Podobnie wygląda sytuacja z solą czy wrzątkiem. Takie metody mogą chwilowo ograniczyć wzrost chwastów, ale nie rozwiązują problemu na stałe.

Czym zwalczać skrzyp polny?

Najlepsze efekty daje połączenie wapnowania gleby, regularnego usuwania młodych pędów skrzypu oraz przekopywania ziemi i usuwania kłączy, jeśli jest to możliwe. Wielu ogrodników nie zdaje sobie sprawy, że masowe występowanie skrzypu jest często sygnałem zbyt kwaśnej gleby, dlatego zamiast sięgać po kolejne chemiczne opryski warto zacząć od sprawdzenia pH ziemi. To właśnie tam często kryje się źródło problemu.

Czy warto stosować chemiczne środki na skrzyp polny?

W sklepach ogrodniczych można znaleźć preparaty chwastobójcze, przeznaczone do zwalczania uporczywych chwastów, jednak wielu ogrodników podchodzi do nich z rezerwą. Skrzyp polny ma bardzo głęboki system korzeniowy, dlatego nawet po zastosowaniu oprysku, może po pewnym czasie odrastać.

Dodatkowo środki chemiczne mogą uszkadzać rośliny rosnące w pobliżu, a ich stosowanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza w warzywnikach i sadach. W przypadku skrzypu eksperci często podkreślają, że trwalsze efekty przynosi poprawa odczynu gleby.

Skrzyp można wykorzystać w ogrodzie

Jeżeli mamy w ogrodzie naprawdę dużo skrzypu możemy przygotować z niego gnojówkę, która jest wykorzystywana do podlewania i opryskiwania roślin. Skrzyp zawiera dużo krzemionki, dlatego taki naturalny preparat może wzmacniać rośliny i zwiększać ich odporność na choroby grzybowe.

Gnojówkę ze skrzypu najczęściej stosuje się na pomidory, ogórki, paprykę, cukinie oraz dynie. Chętnie wykorzystują ją również miłośnicy róż, hortensji, truskawek czy porzeczek. Regularne opryski mogą pomagać ograniczyć rozwój mączniaka szarej pleśni, zarazy ziemniaczanej oraz innych chorób. Niektórzy ogrodnicy stosują gnojówkę ze skrzypu w walce z mszycami. Więcej w artykule poniżej.