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Rozsypuję to pod pomidorami. Gleba nie wysycha tak szybko, a krzaki lepiej znoszą suszę

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 12:56
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Ściółkowanie pomidorów latem
Ściółkowanie pomidorów latem/Shutterstock
Nadchodzące upały mogą być dużym wyzwaniem dla pomidorów. Gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, gleba bardzo szybko traci wilgoć, a rośliny zaczynają odczuwać skutki suszy. Efektem mogą być opadające kwiaty, słabsze zawiązywanie owoców, a nawet problemy zdrowotne całych krzaków. Jest jednak prosty i praktycznie darmowy sposób, który pomaga ograniczyć te problemy. Wystarczy zastosować ściółkę ze skoszonej trawy lub słomy. Dzięki temu ziemia znacznie dłużej pozostaje wilgotna, a pomidory łatwiej przetrwają najgorętsze dni lata. Trzeba jednak uważać na typowe błędy przy ściółkowaniu, gdyż mogą one pozbawić nas plonów.

Dlaczego susza jest tak groźna dla pomidorów?

Pomidory należą do roślin wyjątkowo wrażliwych na niedobór wody. W czasie upałów wilgoć z gleby szybko odparowuje, a korzenie mają coraz trudniejszy dostęp do wody. Rośliny zaczynają wtedy ograniczać wzrost i skupiają się na przetrwaniu.

Skutki przesuszenia mogą być bardzo poważne. Pomidory często zrzucają kwiaty, przez co później pojawia się mniej owoców. Owoce, które już się rozwijają, mogą być mniejsze i mniej soczyste. Dodatkowo nieregularne podlewanie zwiększa ryzyko suchej zgnilizny wierzchołkowej, czyli charakterystycznych ciemnych plam pojawiających się na końcach pomidorów.

Jak ściółkowanie pomaga pomidorom podczas upałów?

Ściółka działa jak naturalna warstwa ochronna. Ogranicza nagrzewanie się podłoża i spowalnia parowanie wody. Dzięki temu ziemia pod pomidorami pozostaje wilgotna znacznie dłużej niż na nieosłoniętej grządce. To jednak nie jedyna zaleta. Ściółkowanie pomaga także ograniczyć wzrost chwastów, które konkurują z pomidorami o wodę i składniki pokarmowe. Dodatkowo chroni owoce przed bezpośrednim kontaktem z ziemią oraz zmniejsza ryzyko rozpryskiwania podłoża na liście podczas podlewania lub deszczu.

Czym ściółkować pomidory?

Najczęściej ogrodnicy wykorzystują świeżo skoszoną trawę lub słomę. To materiały łatwo dostępne i niedrogie, a przy tym bardzo skuteczne. Jeżeli wybieramy świeżo skoszoną trawę, należy upewnić się, że nie zawiera nasion chwastów. W przeciwnym razie możemy nieświadomie wysiać je na całej grządce. Dobrym rozwiązaniem jest również wykorzystanie wysuszonej trawy. Taka ściółka wolniej się zbija i pozwala zastosować nieco grubszą warstwę ochronną.

Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami

Jak prawidłowo rozłożyć ściółkę pod pomidorami?

Najlepiej najpierw dokładnie podlać rośliny. Dopiero później rozkładamy ściółkę wokół krzaków. Bardzo ważne jest pozostawienie niewielkiej wolnej przestrzeni przy samej łodydze. Materiał ściółkujący nie powinien bezpośrednio dotykać rośliny, ponieważ może sprzyjać gniciu podstawy pędu.

W przypadku świeżej trawy warstwa nie powinna być zbyt gruba. Wystarczy kilka centymetrów. gdyż trawa ułożona zbyt grubą warstwą może zacząć gnić i wydzielać ciepło. W skrajnych przypadkach może to nawet uszkodzić korzenie roślin. Dlatego ściółkę należy rozkładać cienkimi warstwami i regularnie kontrolować jej stan. Jeśli zauważymy, że materiał mocno się zbił lub zaczął gnić, warto go rozluźnić albo częściowo wymienić. W przypadku wysuszonej trawy lub słomy można zastosować nieco grubszą warstwę.

Po rozłożeniu ściółki warto ponownie podlać grządkę. Dzięki temu materiał lepiej osiądzie i szybciej zacznie spełniać swoją funkcję.

Pryskam tym pomidory co 7 dni. Zaraza omija je szerokim łukiem, a krzaki uginają się od owoców
Pryskam tym pomidory co 7 dni. Zaraza omija je szerokim łukiem, a krzaki uginają się od owoców

Dlaczego coraz więcej ogrodników ściółkuje pomidory?

W ostatnich latach lata są coraz cieplejsze, a okresy bez opadów trwają coraz dłużej. W takich warunkach każda metoda pomagająca zatrzymać wodę w glebie staje się niezwykle cenna.

Ściółkowanie to jeden z najprostszych zabiegów, który można wykonać w kilka minut. Nie wymaga specjalistycznych preparatów ani dużych nakładów finansowych. Za to skutecznie pomaga chronić pomidory przed skutkami suszy i letnich upałów, które w najbliższych tygodniach mogą dać się we znaki w wielu ogrodach.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidorysuszatrawasłoma
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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