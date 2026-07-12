Rozsypuję to pod pomidorami. Gleba nie wysycha tak szybko, a krzaki lepiej znoszą suszę

Dlaczego susza jest tak groźna dla pomidorów?

Pomidory należą do roślin wyjątkowo wrażliwych na niedobór wody. W czasie upałów wilgoć z gleby szybko odparowuje, a korzenie mają coraz trudniejszy dostęp do wody. Rośliny zaczynają wtedy ograniczać wzrost i skupiają się na przetrwaniu.

Skutki przesuszenia mogą być bardzo poważne. Pomidory często zrzucają kwiaty, przez co później pojawia się mniej owoców. Owoce, które już się rozwijają, mogą być mniejsze i mniej soczyste. Dodatkowo nieregularne podlewanie zwiększa ryzyko suchej zgnilizny wierzchołkowej, czyli charakterystycznych ciemnych plam pojawiających się na końcach pomidorów.

Jak ściółkowanie pomaga pomidorom podczas upałów?

Ściółka działa jak naturalna warstwa ochronna. Ogranicza nagrzewanie się podłoża i spowalnia parowanie wody. Dzięki temu ziemia pod pomidorami pozostaje wilgotna znacznie dłużej niż na nieosłoniętej grządce. To jednak nie jedyna zaleta. Ściółkowanie pomaga także ograniczyć wzrost chwastów, które konkurują z pomidorami o wodę i składniki pokarmowe. Dodatkowo chroni owoce przed bezpośrednim kontaktem z ziemią oraz zmniejsza ryzyko rozpryskiwania podłoża na liście podczas podlewania lub deszczu.

Czym ściółkować pomidory?

Najczęściej ogrodnicy wykorzystują świeżo skoszoną trawę lub słomę. To materiały łatwo dostępne i niedrogie, a przy tym bardzo skuteczne. Jeżeli wybieramy świeżo skoszoną trawę, należy upewnić się, że nie zawiera nasion chwastów. W przeciwnym razie możemy nieświadomie wysiać je na całej grządce. Dobrym rozwiązaniem jest również wykorzystanie wysuszonej trawy. Taka ściółka wolniej się zbija i pozwala zastosować nieco grubszą warstwę ochronną.

Jak prawidłowo rozłożyć ściółkę pod pomidorami?

Najlepiej najpierw dokładnie podlać rośliny. Dopiero później rozkładamy ściółkę wokół krzaków. Bardzo ważne jest pozostawienie niewielkiej wolnej przestrzeni przy samej łodydze. Materiał ściółkujący nie powinien bezpośrednio dotykać rośliny, ponieważ może sprzyjać gniciu podstawy pędu.

W przypadku świeżej trawy warstwa nie powinna być zbyt gruba. Wystarczy kilka centymetrów. gdyż trawa ułożona zbyt grubą warstwą może zacząć gnić i wydzielać ciepło. W skrajnych przypadkach może to nawet uszkodzić korzenie roślin. Dlatego ściółkę należy rozkładać cienkimi warstwami i regularnie kontrolować jej stan. Jeśli zauważymy, że materiał mocno się zbił lub zaczął gnić, warto go rozluźnić albo częściowo wymienić. W przypadku wysuszonej trawy lub słomy można zastosować nieco grubszą warstwę.

Po rozłożeniu ściółki warto ponownie podlać grządkę. Dzięki temu materiał lepiej osiądzie i szybciej zacznie spełniać swoją funkcję.

Dlaczego coraz więcej ogrodników ściółkuje pomidory?

W ostatnich latach lata są coraz cieplejsze, a okresy bez opadów trwają coraz dłużej. W takich warunkach każda metoda pomagająca zatrzymać wodę w glebie staje się niezwykle cenna.

Ściółkowanie to jeden z najprostszych zabiegów, który można wykonać w kilka minut. Nie wymaga specjalistycznych preparatów ani dużych nakładów finansowych. Za to skutecznie pomaga chronić pomidory przed skutkami suszy i letnich upałów, które w najbliższych tygodniach mogą dać się we znaki w wielu ogrodach.