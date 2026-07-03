Rozsypuję to pod piwoniami zaraz po przekwitnięciu. W przyszłym roku ugną się od kwiatów

Dlaczego pielęgnacja piwonii po przekwitnięciu jest tak ważna?

Wielu ogrodników po przekwitnięciu przestaje interesować się piwoniami, uznając, że roślina zakończyła już swój sezon. To błąd. W lipcu i sierpniu piwonie intensywnie gromadzą składniki odżywcze w korzeniach. Zapas energii zgromadzony teraz zostanie wykorzystany do utworzenia przyszłorocznych pąków kwiatowych. Jeżeli roślina będzie miała niedobory składników pokarmowych lub będzie osłabiona przez suszę, może zawiązać mniej pąków.

Nie obcinaj liści piwonii po przekwitnięciu

To podstawowa zasada. Po przekwitnięciu usuwamy jedynie przekwitłe kwiatostany. Liście powinny zostać aż do jesieni. To właśnie one odpowiadają za fotosyntezę, dzięki której piwonia produkuje energię potrzebną do odbudowy korzeni i tworzenia nowych pąków. Zbyt wczesne usunięcie liści może osłabić roślinę i ograniczyć kwitnienie w przyszłym roku. Więcej o tym kiedy i jak obcinać liście piwonii w artykule poniżej.

Co rozsypać wokół piwonii po przekwitnięciu?

Po przekwitnięciu piwonii warto zastosować prostą, naturalną odżywkę składającą się z trzech łatwo dostępnych składników:

kompostu,

popiołu drzewnego,

rozdrobnionych skorupek jaj.

To połączenie dostarczy roślinie najważniejszych składników potrzebnych do regeneracji po kwitnieniu.

Kompost wzbogaca glebę w materię organiczną, poprawia jej strukturę i pomaga zatrzymać wilgoć. Popiół drzewny jest cennym źródłem potasu, który wpływa na kondycję roślin i wspiera tworzenie pąków kwiatowych. Skorupki jaj zawierają wapń, który pomaga utrzymać odpowiednie pH gleby.

Zamiast popiołu drzewnego skorki z bananów

Popiół drzewny w naturalnej mieszance można też zastąpić skórkami z bananów. Dajemy 2-3 rozdrobnione skórki na jedną roślinę. Polecamy, aby skórki bananów wcześniej wysuszyć, gdyż świeże rozkładają się wolniej i mogą przyciągać owady. Skórki bananów są naturalnym źródłem potasu, fosforu, wapnia i magnezu.

Jak przygotować naturalną odżywkę do piwonii?

Do przygotowania mieszanki pod jedną piwonię wystarczy:

2 garście dobrze rozłożonego kompostu,

1 łyżka popiołu z czystego, niemalowanego i nieimpregnowanego drewna lub 2-3 wysuszone skórki z bananów,

drobno rozkruszone skorupki z dwóch jaj.

Gotową mieszankę rozsypujemy wokół rośliny zachowując około 10 cm odstępu od głównego pędu. Następnie dokładnie mieszamy ją z wierzchnią warstwą ziemi i podlewamy. Zabieg najlepiej wykonać na początku lipca i powtórzyć pod koniec sierpnia lub na początku września.

Podlewaj piwonie także po kwitnieniu

Piwonie po przekwitnięciu też trzeba podlewać, szczególnie w czasie długotrwałej suszy. Gdy gleba jest całkowicie przesuszona, proces magazynowania energii na przyszły rok przebiega znacznie mniej efektywnie. W lipcu i sierpniu krzaki piwonii podlewamy rzadziej, ale obficie, aby woda dotarła głębiej do systemu korzeniowego.

Czego jeszcze nie robić przy piwoniach po przekwitnięciu?

Po przekwitnięciu piwonii nie można stosować nawozów azotowych, gdyż nadmiar azotu pobudza wzrost liści, ale może ograniczyć tworzenie pąków kwiatowych na kolejny sezon. Nie można też przesadzać roślin latem, jeśli nie jest to konieczne. Lepiej zaczekać do jesieni.

Podsumowując, to jak będą wyglądały piwonie w przyszłym roku w dużej mierze zależy od tego, co zrobimy po przekwitnięciu, szczególnie w lipcu. Usunięcie przekwitłych kwiatów, pozostawienie liści, regularne podlewanie oraz zastosowanie naturalnej mieszanki z kompostu, popiołu i skorupek jaj pomoże roślinie odbudować zapasy.