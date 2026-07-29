Jak sprawdzić, czy arbuz jest dojrzały? 7 oznak, że będzie słodki i soczysty

Sprawdź plamę na spodzie arbuza

To jeden z najważniejszych znaków dojrzałości. Każdy arbuz ma jaśniejszą plamę w miejscu, którym leżał na ziemi podczas dojrzewania. Im bardziej jest ona żółta lub kremowożółta, tym lepiej. Oznacza to, że owoc długo dojrzewał na polu i zdążył nabrać słodyczy. Jeśli plama jest biała, bladozielona lub bardzo mała, arbuz prawdopodobnie został zerwany zbyt wcześnie.

Posłuchaj, jaki wydaje dźwięk

To metoda stosowana przez wielu sprzedawców i chyba najbardziej popularna. Na czym polega? Delikatnie stuknij dłonią w skórkę arbuza. Dojrzały owoc wydaje głuchy, głęboki, lekko dudniący dźwięk. Oznacza to, że w środku znajduje się dużo soczystego miąższu. Jeżeli odgłos jest wysoki, twardy i płytki, arbuz może być jeszcze niedojrzały.

Weź arbuza do do ręki. Powinien być ciężki

Dojrzały arbuz składa się w ponad 90 proc. z wody. Dlatego powinien być ciężki jak na swój rozmiar. Jeżeli obok siebie leżą dwa podobne owoce, wybierz ten cięższy. To zwykle znak, że jest bardziej soczysty.

Zwróć uwagę na kolor skórki

Wiele osób wybiera najładniejszy, błyszczący owoc. Tymczasem to nie zawsze najlepszy wybór. Dojrzały arbuz ma zazwyczaj ciemnozieloną, matową skórkę. Zbyt jasna lub mocno błyszcząca może świadczyć o niedojrzałości.

Sprawdź czy arbuz ma ogonek

Jeżeli arbuz ma zachowany fragment łodygi, warto mu się przyjrzeć. Suchy, brązowy lub lekko zaschnięty ogonek oznacza, że owoc zdążył dojrzeć na plantacji. Zielony i świeży może świadczyć o przedwczesnym zerwaniu.

Kształt arbuza też ma znaczenie

Najlepiej wybierać arbuzy o regularnym, symetrycznym kształcie. Duże deformacje, wgniecenia czy wybrzuszenia mogą świadczyć o problemach podczas wzrostu. Takie owoce częściej mają nierównomiernie wykształcony miąższ.

Co oznaczają brązowe „pajęczynki” na skórce?

Na niektórych arbuzach można zauważyć drobne, brązowe kreski przypominające pajęczynę. Choć wiele osób uważa je za wadę, często są oznaką dobrego zapylenia i długiego dojrzewania owocu. Takie arbuzy bywają szczególnie słodkie.

Jak sprawdzić dojrzałość arbuza we własnym ogrodzie?

Jeśli uprawiasz arbuzy samodzielnie, masz łatwiej. Przede wszystkim obserwuj wąs czepny znajdujący się najbliżej owocu. Gdy zaczyna zasychać i brązowieć, zwykle oznacza to zbliżającą się dojrzałość. Jeśli dodatkowo spód arbuza zmienia kolor z białego na kremowożółty, a skórka staje się bardziej matowa, owoc można zerwać.

Czy arbuz dojrzeje po zerwaniu?

Niestety nie. W przeciwieństwie do bananów, gruszek czy pomidorów arbuz praktycznie nie dojrzewa po zbiorze. Jeśli został zerwany zbyt wcześnie, nie stanie się później słodszy. Może jedynie zmięknąć. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać dobry owoc już podczas zakupów.

Arbuz to niskokaloryczny owoc, bogaty w wodę, witaminy, minerały

Arbuz składa się w około 90–92% z wody, co czyni go doskonałym owocem na nawodnienie organizmu. Zawiera niewielką ilość kalorii – około 30–46 kcal na 100 g, co sprawia, że jest odpowiedni w dietach odchudzających. Arbuz dostarcza witaminy A, C, B6, tiaminę, niacynę, ryboflawinę, foliany oraz minerały takie jak potas, magnez, wapń, żelazo, cynk, mangan i selen. Jest także źródłem błonnika i białka w niewielkich ilościach.

Arbuz, to cudowny owoc o wielu właściwościach zdrowotnych, dlatego warto po niego sięgać, szczególnie podczas letnich upałów.