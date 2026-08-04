Czy lilie można przesadzać w sierpniu? Lilia sama da ci sygnał, że to już właściwy moment. Jak sadzić lilie?

Jakie lilie najczęściej spotykamy w ogrodach?

Na świecie uprawia się kilkadziesiąt gatunków lilii. Najpopularniejsze w polskich ogrodach są:

Mieszańce azjatyckie – łatwe w uprawie, odporne, kwitną od czerwca do sierpnia,

– łatwe w uprawie, odporne, kwitną od czerwca do sierpnia, Mieszańce trąbkowe – efektowne, pachnące, o dużych kwiatach,

– efektowne, pachnące, o dużych kwiatach, Mieszańce orientalne – najbardziej dekoracyjne, ale wrażliwe na mróz.

Czego potrzebują lilie, by dobrze rosły? Stanowisko i ziemia

Lilie najlepiej rosną w miejscach słonecznych, ciepłych, osłoniętych od silnego wiatru. Dobrze czują się także w półcieniu, gdzie światło jest rozproszone. Podłoże dla lilii powinno być: żyzne, próchniczne, lekko kwaśne (pH 5,5-6,5), przepuszczalne, bez zastoisk wody – lilie źle znoszą nadmiar wilgoci.

Na cięższych glebach warto sadzić cebulki na kopczykach lub w podwyższonych rabatach, by uniknąć zalania korzeni po deszczach.

Czy lilie można przesadzać w sierpniu?

Termin sadzenia lilii zależy od odmiany i terminu kwitnienia. Najlepszy moment na przesadzanie większości lilii przypada po zakończeniu kwitnienia, gdy roślina kończy tegoroczną wegetację. Zwykle jest to okres od drugiej połowy sierpnia do końca września. W tym czasie cebule mają jeszcze szansę dobrze się ukorzenić przed nadejściem zimy.

W przypadku lilii azjatyckich i orientalnych obowiązują podobne terminy. Wyjątkiem są odmiany kwitnące później. Z ich przesadzaniem lepiej poczekać do drugiej połowy września, a nawet początku października, o ile nie zapowiadają się przymrozki.

Przesadzanie lilii można przeprowadzić również wczesną wiosną, zanim rośliny rozpoczną intensywny wzrost. To rozwiązanie traktuje się jednak jako ostateczność, na przykład wtedy, gdy jesienią nie udało się wykonać tych prac. Nie zaleca się natomiast przesadzania lilii latem, gdy są jeszcze w pełni wegetacji lub mają zielone pędy. W takim okresie łatwo uszkodzić cebule, a rośliny mogą słabiej rosnąć i znacznie mniej obficie kwitnąć w następnym roku.

Podsumowując:

Lilie wcześnie kwitnące przesadzamy od około 15 VIII – do15 IX.

Lilie późno kwitnące od 15 IX do 10 X.

Przesadzanie wiosenne od marca do początku kwietnia.

Lilia sama da sygnał, że to właściwy moment na przesadzanie

Kiedy liście lilii zaczynają powoli żółknąć i opadać. Oznacza to, że cebule są już odżywione, gotowe do wykopania i sadzenia w innym miejscu. Przesadzanie lilii w tym czasie pozwala cebulom na regenerację przed zimą i przygotowanie się do nowego sezonu. Więcej w artykule poniżej.

Jak głęboko sadzić lilie? Sprawdzona zasada

Głębokość sadzenia cebul lilii to klucz do ich zdrowego wzrostu. Stosujemy prostą zasadę:

Cebulę sadzimy na głębokość równą jej 2-3-krotnej wysokości.

Lilia biała to wyjątek – sadzimy ją płycej, do 5 cm głębokości.

Jest jeszcze inny sposób - głębokość powinna odpowiadać obwodowi cebulki.

Jak sadzić lilie krok po kroku?

Wykop dołek o głębokości ok. 20-30 cm.

Na dnie ułóż warstwę żwiru lub innego materiału drenującego.

Wypełnij dołek mieszanką: ziemi ogrodowej, piasku, kompostu (proporcje 1:1:1).

Ułóż cebulki na odpowiedniej głębokości.

Zachowaj odstęp ok. 15-20 cm między cebulkami.

Zasyp ziemią i delikatnie podlej.

Co z cebulkami po kilku latach?

Zazwyczaj cebule lilii pozostają w gruncie przez kilka lat. Gdy rośliny zaczną słabiej kwitnąć, warto: