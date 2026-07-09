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Te 4 rośliny przetrwają największe upały. Posadź je, a Twój skalniak zamieni się w kolorowy dywan

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 07:00
[aktualizacja dzisiaj, 10:07]
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skalniak
Posadź te 4 rośliny, a Twój skalniak zamieni się w gęsty, kolorowy dywan. Efekt już w tym sezonie/ShutterStock
Skalniak w ogrodzie wcale nie musi być nudną stertą kamieni i wyschniętych mchów. Kluczem do sukcesu na wymagające, upalne lato są odpowiednio dobrane rośliny dywanowe. W zaledwie kilka tygodni szczelnie pokryją one podłoże i stworzą bajecznie kolorowe poduszki kwiatów.

Jakie rośliny na skalniak wybrać w środku lata?

W letniej aranżacji kluczowe są rośliny o płożącym wzroście, które gęsto obrastają skały. Formują one malownicze, kolorowe dywany, które są atrakcyjne przez cały rok, a część z nich pozostaje zimozielona. Przy wyborze roślin do letniego skalniaka najważniejsze są ich potrzeby: tolerancja na pełne słońce, suszę oraz rodzaj podłoża. W lipcu najlepiej sprawdzają się gatunki skrajnie odporne, co minimalizuje uciążliwe podlewanie. Warto postawić na rośliny szybko rozrastające się poziomo, które naturalnie zagłuszają chwasty. Prawidłowo założony skalniak jest niezwykle łatwy w pielęgnacji, wymagając jedynie okazjonalnego odchwaszczania i podlewania w czasie długotrwałych upałów.

1. Rozchodnik (Sedum) - niezawodny dywan na palące słońce

Rozchodnik (Sedum) to król słonecznych ogrodów. Te rośliny o mięsistych liściach są wysoce ozdobne i silnie rozrastają się poziomo, tworząc gęste kobierce. Działają jak naturalny magazyn wody, przetrwając długie susze. W polskich ogrodach niezawodnie sprawdzają się gatunki takie jak:

  • Rozchodnik ostry (Sedum acre) - tworzący jaskrawożółte, gęste dywany.
  • Rozchodnik ościsty (Sedum rupestre) - o igiełkowatych, sinych liściach i żółtych kwiatach.

2. Rojnik ogrodowy (Sempervivum) - geometryczne różyczki odporne na suszę

Rojnik ogrodowy (Sempervivum hybridum) to niezwykle wytrzymała roślina, idealna na skrajnie suche warunki. Tworzy zwarte, geometryczne różyczki (o wysokości ok. 5 cm, z wyższymi pędami kwiatostanowymi), które rozrastają się głównie poziomo. Liście przybierają kolory od zieleni po róż i głęboki brąz. Kwitną latem, nie wymagając nawożenia. Świetnie sprawdzają się w szczelinach między kamieniami.

3. Słonecznica (Delosperma) - afrykański sukulent o intensywnych barwach

Słonecznica (Delosperma) to niska (5-10 cm), płożąca bylina o mięsistych pędach, pochodząca z Afryki Południowej. Tworzy szerokie poduszki, a jej kwiaty przypominające stokrotki otwierają się w pełnym słońcu, mieniąc się intensywnymi, często dwubarwnymi kolorami. Doskonale rośnie na nasłonecznionych stokach i przy murkach, pod warunkiem, że podłoże jest bardzo przepuszczalne.

4. Goryczka bezłodygowa (Gentiana acaulis) - żywy błękit na skalnych rabatach

Goryczka bezłodygowa dodaje skalniakowi głębokiego, błękitnego koloru. Ta górska bylina o dużych, kielichowatych kwiatach przyciąga wzrok, jednak ma nieco inne wymagania niż sukulenty. Preferuje przepuszczalne podłoże, ale potrzebuje stałej, umiarkowanej wilgotności w głębszych warstwach ziemi. Kluczowe jest, aby podczas podlewania unikać moczenia liści i lać wodę bezpośrednio pod kępę.

Jakie kryteria są najważniejsze przy wyborze roślin na letni skalniak?

Najważniejsza jest odporność na suszę, tolerancja na pełne słońce, małe wymagania glebowe oraz płożący pokrój, który szybko zakrywa podłoże.

Czym wyróżnia się rozchodnik na tle innych roślin skalnych?

Rozchodniki wyróżniają się magazynowaniem wody w mięsistych liściach, odpornością na jałowe gleby i szybkim, dywanowym wzrostem.

Gdzie najlepiej posadzić rojniki, aby szybko się rozrosły?

Rojniki idealnie rosną w szczelinach skalnych, na murkach i obrzeżach, gdzie poradzą sobie w skrajnie suchych warunkach.

Jakich specyficznych warunków do kwitnienia potrzebuje słonecznica?

Słonecznica wymaga pełnego słońca (tylko wtedy otwiera kwiaty) oraz bardzo przepuszczalnego, piaszczysto-żwirowego podłoża.

Jak prawidłowo dbać o goryczkę bezłodygową podczas suszy?

Goryczkę należy podlewać od dołu, unikając moczenia liści, zapewniając jej przepuszczalną, ale lekko wilgotną ziemię.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródskalniak
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Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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