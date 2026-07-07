Jak pozbyć się kreta z ogrodu naturalnym sposobem? Nie lubi czosnku i ucieka. Jak go zastosować?

Kret w ogrodzie

Kret w ogrodzie potrafi być pożyteczny. Poprzez swoją podziemną działalność napowietrza glebę. Poprawia również jej przepuszczalność. Przy okazji zjada wiele szkodników w postaci larw bytujących w ziemi. Jednak najbardziej widocznym efektem obecności kreta na naszym podwórku są liczne kopce na trawniku i przekopane wypielęgnowane wcześniej rabaty. Część roślin potrafi tego nie przeżyć - uszkodzenie korzeni jest na tyle poważne, że zamierają. W niektórych miejscach, np. pod agrowłókniną powstają wzniesienia, których trudno się pozbyć. Trzeba zdjąć włókninę, wyrównać i ponownie położyć. Czasami w miejscach tuneli zapada się grunt. Prowadzi to do nierówności terenu na działce. Jeśli zależy nam na perfekcyjnie równym podłożu, skutki obecności kreta w ogrodzie wymagają niekiedy ogromnych nakładów pracy.

Trawnik i kret w ogrodzie

Ponadto, podziemne korytarze wydrążone przez krety to idealne drogi dla innych szkodników żywiących się cebulami roślin i korzeniami, takich jak nornice i karczowniki. To jest już osobny problem.

Jak pozbyć się kreta z ogrodu?

Na rynku dostępnych jest wiele środków odstraszających lub wręcz uśmiercających krety. Warto jednak spróbować czegoś mniej drastycznego. Starym i naturalnym sposobem na krety jest czosnek. Okazuje się, że e zwierzęta nie lubią zapachu czosnku i od niego uciekają. Jak posłużyć się czosnkiem do walki z kretem? Wystarczy, że rozkopie się kilka podziemnych tuneli wydrążonych przez szkodnika i umieści w nich zmiażdżone ząbki czosnku. Ważne, aby silnie wydzielały swój aromat. To powinno wystarczyć.

Czosnek - walka z kretem w ogrodzie

Drugim sposobem jest sadzenie czosnku w ogrodzie. Zdaniem ekspertów powinno się to robić jesienią poprzez umieszczenie ząbków czosnku w glebie. Jeśli robi się to z myślą o odstraszaniu kretów, warto posadzić je w różnych miejscach ogrodu, a nie tylko w warzywniku. Rozsądne wydaje się posadzenie czosnku wzdłuż ogrodzenia czyli potencjalnej drogi, z której mógłby przybyć na działkę.