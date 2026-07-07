Jak zaznacza serwis Top.pl: Właśnie teraz potrzebują wzmocnienia. Wystarczy, że zrobisz to z pomidorami, a odzyskają siłę i przygotujesz je na ewentualne ekstremalne warunki pogodowe.

Dlaczego nawożenie to teraz błąd?

Wielu ogrodników w odruchu troski sięga po nawozy, jednak eksperci przestrzegają przed tym działaniem w obecnej sytuacji. Pomidory, które ucierpiały z powodu upałów, nie potrzebują w tej chwili dużej dawki składników pokarmowych. Zamiast nich znacznie lepiej sprawdzą się biostymulatory. Ich zadaniem nie jest intensywne odżywienie rośliny, lecz wzmocnienie jej naturalnej odporności na stres termiczny oraz uodpornienie na możliwe uszkodzenia mechaniczne, które mogą wystąpić na skutek gwałtownych burz często występujących po fali upałów.

Czym dokładnie są biostymulatory?

Biostymulatory to preparaty, które w swoim składzie zawierają polisacharydy, fitohormony oraz niewielkie ilości niezbędnych pierwiastków, takich jak potas, fosfor czy azot. Ich działanie opiera się na dwóch kluczowych mechanizmach:

Poprawa kondycji gleby : Zawarte w biostymulatorach polisacharydy wspomagają strukturę podłoża i zwiększają jego zdolność do magazynowania wody. Dzięki temu roślina zyskuje dostęp do stałego i zrównoważonego nawodnienia, co jest kluczowe dla jej regeneracji.

: Zawarte w biostymulatorach polisacharydy wspomagają strukturę podłoża i zwiększają jego zdolność do magazynowania wody. Dzięki temu roślina zyskuje dostęp do stałego i zrównoważonego nawodnienia, co jest kluczowe dla jej regeneracji. Sterowanie rozwojem rośliny: Fitohormony naturalnie wspierają procesy fizjologiczne pomidorów. Auksyny dbają o rozwój korzeni, cytokininy pobudzają wzrost pędów i pąków, a gibereliny odpowiadają za prawidłowy proces kwitnienia oraz dojrzewania owoców.

Najlepszy wybór: Algi morskie

Jeśli zastanawiasz się, jaki preparat wybrać, warto zwrócić uwagę na algi morskie. Są one uznawane za jedne z najskuteczniejszych biostymulatorów w regeneracji roślin ogrodowych. Jak wskazuje portal: Jednym z najlepszych biostymulatorów, które wzmocnią pomidory po fali upałów, są algi morskie. Dostępne są w sklepach ogrodniczych w formie płynnej lub sproszkowanej. Najczęściej produkuje się je z brunatnic lub kelp. Zawierają polisacharydy, fitohormony i dawkę najważniejszych składników pokarmowych: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i żelaza.