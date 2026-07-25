Czy pomidory dojrzewają po zerwaniu? Co zrobić, żeby zerwane pomidory szybciej dojrzały?

Pomidory dojrzewają po zerwaniu - jak to się dzieje?

Pomidory należą do tzw. owoców klimakterycznych, podobnie jak jabłka, gruszki czy banany. Oznacza to, że po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości fizjologicznej nadal produkują etylen, czyli naturalny gaz roślinny odpowiedzialny za proces dojrzewania. To właśnie dzięki niemu zielony owoc stopniowo zmienia kolor, staje się bardziej miękki, wzrasta w nim zawartość cukrów, a charakterystyczny aromat staje się coraz intensywniejszy.

Nie oznacza to jednak, że można zerwać każdy pomidor. Najlepiej dojrzewają owoce, które osiągnęły już pełny rozmiar i zaczęły delikatnie zmieniać swoją barwę. Jeśli są bardzo małe i całkowicie zielone, mogą już nie dojrzeć.

Kiedy najlepiej zrywać pomidory?

Najsmaczniejsze są oczywiście pomidory, które dojrzały na krzaku. Nie zawsze jednak warto czekać do pełnej czerwieni. Najlepszym momentem na zbiór jest chwila, gdy na owocu pojawia się pierwszy różowy, żółtawy lub pomarańczowy rumieniec. To znak, że rozpoczął się proces dojrzewania i pomidor bez problemu dokończy go już w domu. Jeżeli planujesz zjeść pomidory w ciągu jednego lub dwóch dni, możesz poczekać, aż będą wybarwione niemal w całości. Natomiast do krótkiego przechowywania najlepiej nadają się owoce lekko zaróżowione. Całkowicie zielone pomidory warto zrywać tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na przykład gdy na plantacji pojawiła się zaraza ziemniaczana i istnieje ryzyko utraty plonów.

Lekko zaróżowione pomidory zwykle potrzebują 2-5 dni, aby osiągnąć pełną dojrzałość. Owoce z pierwszym rumieńcem dojrzewają zazwyczaj w ciągu 5-7 dni. Natomiast całkowicie zielone, choć już wyrośnięte, mogą potrzebować nawet 10-14 dni.

Jeżeli zależy nam na jak najlepszym smaku, warto zrywać pomidory dopiero wtedy, gdy pojawią się pierwsze oznaki wybarwiania. Dzięki temu dojrzeją bez problemu, a jednocześnie zachowają większość walorów, z których słyną pomidory prosto z własnego ogrodu.

Co zrobić, żeby zerwane pomidory szybciej dojrzały?

Najprostszym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem jest wykorzystanie etylenu, który wydzielają dojrzałe owoce. Wystarczy włożyć pomidory do papierowej torby lub kartonowego pudełka razem z dojrzałym bananem. Owoce będą wzajemnie przyspieszały dojrzewanie i zwykle już po kilku dniach zaczną intensywnie się wybarwiać.

Równie ważna jest temperatura. Najlepiej przechowywać pomidory w pomieszczeniu, gdzie panuje około 18-22°C. W takich warunkach proces przebiega najszybciej.

Nie należy natomiast wkładać niedojrzałych pomidorów do lodówki czy wynosić do chłodnej piwnicy. Niska temperatura hamuje produkcję etylenu, spowalnia dojrzewanie i pogarsza smak oraz aromat owoców.

Czy pomidory potrzebują słońca, żeby dojrzeć?

To jeden z najczęściej powtarzanych mitów. Po zerwaniu pomidory nie potrzebują bezpośredniego światła słonecznego, aby dojrzeć. O wiele ważniejsza jest odpowiednia temperatura i obecność etylenu. Dlatego zamiast wystawiać owoce na mocno nasłoneczniony parapet, lepiej położyć je w przewiewnym miejscu o temperaturze pokojowej. Silne słońce może wręcz powodować przegrzewanie owoców i pogorszenie ich jakości.

Czy pomidory dojrzewające w domu są równie smaczne?

Jeżeli pomidor został zerwany w odpowiednim momencie, czyli osiągnął już pełny rozmiar i zaczął się wybarwiać, różnice w smaku są niewielkie i wiele osób nawet ich nie zauważy. Najbardziej aromatyczne i najsłodsze pozostają jednak owoce, które dojrzały na krzaku aż do pełnej czerwieni. W czasie ostatnich dni dojrzewania roślina nadal dostarcza im wodę i część związków wpływających na smak. Znacznie większa różnica pojawia się wtedy, gdy zerwiemy pomidory zbyt wcześnie. Bardzo zielone owoce często dojrzewają nierównomiernie, są mniej słodkie i mają słabiej wyczuwalny aromat.