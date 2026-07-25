Kiedy przyciąć łodygi lilii? Czy obcinać łodygi lilii po przekwitnięciu? Jak przyciąć lilie po przekwitnięciu?

Co można zrobić z liliami po przekwitnięciu?

Po przekwitnięciu lilie szybko tracą swój dekoracyjny wygląd. Zamiast efektownych kwiatów zostają wysokie łodygi z zasychającymi kwiatostanami, dlatego wiele osób ma ochotę od razu przyciąć całą roślinę. To jednak błąd. W tym czasie można usunąć jedynie przekwitłe kwiaty. Zapobiega to zawiązywaniu nasion, które niepotrzebnie osłabiają cebulę.

Czy można obcinać łodygi lilii zaraz po przekwitnięciu?

Łodyg lilii nigdy nie przycinamy od razu po przekwitnięciu. Te wysokie, sztywne łodygi, choć mało estetyczne, są roślinie potrzebne. To przez nie liście dostarczają cebuli składników pokarmowych potrzebnych do regeneracji po kwitnieniu i przygotowania do zimy. Łodygi i liście pozostawiamy, dopóki nie zaczną naturalnie żółknąć i zamierać. Możemy jedynie stopniowo obrywac żółknące liście, aby roślina nie zużywała energii na ich utrzymanie.

Kiedy obcinać lilie na zimę?

Łodygi lilii przycinamy zazwyczaj w październiku. Kiedy już łodyga naturalnie zaschnie, to znak, że cebula zakończyła proces gromadzenia zapasów i łodyga nie jest jej już potrzebna roślinie. Przycinamy ją nisko przy ziemi, ostrym sekatorem.

Gdzie sadzić lilie, aby łodygi po kwitnieniu nie szpeciły rabaty?

Ponieważ lilie po przekwitnięciu długo utrzymują bezkwiatowe pędy, dobrze sadzić je na tle traw ozdobnych lub wyższych bylin, w grupach z innymi roślinami maskującymi ich wygląd, w tylnej części rabaty. Można też posadzić lilie w towarzystwie piwonii. Ich liście również obcinamy dopiero jesienią, ale są dekoracyjne i skutecznie ukryją łodygi lilii.

Czy lilie trzeba przycinać co roku?

Tak, ale dopiero po naturalnym zaschnięciu łodyg. Regularne przycinanie pozwala zachować zdrowie cebul i estetykę rabaty.

Jak sadzić lilie, żeby dobrze rosły?

Lilie sadzimy:

jesienią – od połowy września do początku października,

– od połowy września do początku października, lub wiosną – szczególnie odmiany późno kwitnące.

Stanowisko musi być słoneczne lub lekko ocienione, z żyzną, przepuszczalną i lekko wilgotną glebą, o odczynie pH 5,5–6,5 (lekko kwaśne) – wyjątkiem jest lilia biała i część mieszańców azjatyckich, które wolą pH neutralne (6,5–7,0). Przed sadzeniem spulchniamy ziemię do głębokości ok. 40 cm, dodajemy dojrzały kompost, pozostawiamy glebę na 2–3 tygodnie. Dopiero po tym czasie sadzimy cebule do gruntu.

Co zrobić z cebulami lilii po sezonie?

Jeśli rosną w gruncie i są odporne na mróz można je pozostawić. W przypadku bardziej wrażliwych odmian zaleca się wykopanie cebul, wysuszenie i przechowanie ich