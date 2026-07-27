500 zł mandatu za koszenie trawy 2026. Wystarczy jeden błąd, a sąsiad może wezwać policję

Mandat nie jest za samo koszenie. Liczy się hałas i okoliczności

Prace w ogrodzie na własnej posesji są całkowicie legalne. Polskie przepisy nie zabraniają koszenia trawy ani w dni powszednie, ani w weekendy czy święta. To jednak nie oznacza, że kosiarkę można uruchomić o dowolnej porze.

Problem pojawia się wtedy, gdy hałas zakłóca spokój sąsiadów. W takich sytuacjach policja lub straż miejska mogą powołać się na art. 51 Kodeksu wykroczeń, który dotyczy zakłócania spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego. Koszenie w czasie ciszy nocnej, czyli między 22:00 a 6:00, to już naruszenie przepisów.

Ponadto dopuszczalne poziomy hałasu w zabudowie mieszkaniowej to maksymalnie 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Kosiarki te normy przekraczają znacznie. Dlatego w planach zagospodarowania przestrzennego mogą pojawić się ograniczenia, a jeśli hałas zakłóca czyjś spokój, sąsiedzi mają prawo zareagować. Nie każda sprawa trafi do sądu, ale warto wiedzieć, że prawo chroni ciszę.

Kiedy sąsiad może wezwać policję?

Samo zgłoszenie nie oznacza jeszcze mandatu. Funkcjonariusze za każdym razem oceniają okoliczności. Największe ryzyko interwencji występuje wtedy, gdy:

koszenie odbywa się późnym wieczorem, po 22.00 lub w nocy,

hałas jest wyjątkowo uciążliwy,

prace trwają bardzo długo i wywołują konflikt z sąsiadami,

dochodzi do zakłócania spokoju mieszkańców.

Jeżeli policjanci uznają, że doszło do wykroczenia, mogą nałożyć mandat do 500 zł. W poważniejszych przypadkach sprawa może zostać skierowana do sądu, gdzie grzywna może być znacznie wyższa.

O jakiej porze najlepiej kosić trawę?

Choć przepisy nie wskazują konkretnych godzin, rozsądek podpowiada, aby unikać bardzo wczesnego ranka oraz późnego wieczoru. Większość sporów sąsiedzkich dotyczy właśnie prac wykonywanych w porach, gdy inni odpoczywają.

Dlatego planując koszenie najlepiej wybrać godziny dzienne i najlepiej żeby nie było to święto albo niedziela. Dzięki temu ryzyko konfliktu i ewentualnej interwencji służb jest zdecydowanie mniejsze.

Czy koszenie trawy w niedzielę jest zabronione?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Wbrew popularnym opiniom w Polsce nie obowiązuje ogólnokrajowy zakaz koszenia trawy w niedzielę ani w święta. Oznacza to, że właściciel posesji może wykonywać takie prace również w dni wolne. Warto jednak uszanować ciszę i święty spokój innych, zwłaszcza w niedzielne przedpołudnie czy święta religijne. To po prostu dobre wychowanie. Pamiętajmy też, że przepisy dotyczące zakłócania spokoju obowiązują przez cały tydzień. Jeżeli hałas będzie szczególnie uciążliwy, sąsiad ma prawo zawiadomić odpowiednie służby.