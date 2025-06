Gnojówka z pokrzywy to prawdziwy ogrodowy hit - pachnie średnio, ale działa rewelacyjnie! Zwalcza mszyce, odżywia rośliny, wspiera odporność, a do tego jest całkowicie ekologiczna. Jak ją przygotować, co można nią podlewać, a czego nie? I co zrobić, żeby się nie zepsuła?