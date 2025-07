Gnojówka z pokrzywy - świetny domowy nawóz, ale nie dla wszystkich warzyw

Gnojówka z pokrzywy to jeden z najpopularniejszych naturalnych nawozów – bogaty w azot, wzmacnia rośliny i działa jak naturalny środek ochronny. Ale nie zawsze działa na korzyść. Niektórym warzywom może poważnie zaszkodzić: pogorszyć ich smak, skrócić trwałość lub zaburzyć rozwój. Szczególnie wrażliwe są warzywa korzeniowe, cebulowe i strączkowe.

Ile azotu ma gnojówka z pokrzywy?

Gnojówka z pokrzywy zawiera około 0,5%–1% azotu (N) w formie łatwo przyswajalnej dla roślin. Wartość ta może się różnić w zależności od:

etapu fermentacji – im dłużej fermentuje, tym wyższe stężenie azotu,

– im dłużej fermentuje, tym wyższe stężenie azotu, proporcji wody do masy zielonej – mniej wody - bardziej skoncentrowana gnojówka,

– mniej wody - bardziej skoncentrowana gnojówka, pory zbioru pokrzywy – młode rośliny mają więcej azotu niż stare, drewniejące.

Ważne: Świeża pokrzywa może zawierać nawet 2–3% azotu w suchej masie.

Po rozcieńczeniu gnojówki w proporcji 1:10 stężenie azotu w roztworze spada do 0,05–0,1%, dzięki czemu staje się łagodnym, ale skutecznym nawozem.

Czego nie podlewać gnojówką z pokrzywy? Lista warzyw

Nie wszystkie rośliny dobrze znoszą wysokie stężenie azotu zawartego w pokrzywie. Oto warzywa, których lepiej nią nie podlewać:

Cebula, czosnek, por – azot pobudza liście, ale pogarsza smak i przechowywanie cebuli.

– azot pobudza liście, ale pogarsza smak i przechowywanie cebuli. Fasola, groch i inne strączkowe – same wiążą azot z powietrza, więc dodatkowa dawka może je osłabić.

– same wiążą azot z powietrza, więc dodatkowa dawka może je osłabić. Marchew, pietruszka, buraki, rzodkiewka – nadmiar azotu powoduje deformację korzeni i gromadzenie szkodliwych azotanów.

– nadmiar azotu powoduje deformację korzeni i gromadzenie szkodliwych azotanów. Sałata, rukola, koperek i inne krótkowieczne warzywa liściowe – za dużo azotu, to za dużo liści, mniej smaku i jakości.

Dlaczego gnojówka z pokrzywy szkodzi niektórym warzywom?

Pokrzywa to naturalna bomba azotowa. Niektóre rośliny (szczególnie korzeniowe i liściowe o krótkim cyklu) nie potrzebują tak dużych dawek. Zamiast wzmacniać – rozregulowujemy im wzrost, przyspieszamy bujanie zielonej masy, a zaniedbujemy to, co najważniejsze: korzeń, smak i trwałość.

Czy można podlewać marchew pokrzywą?

Nie – to może prowadzić do krzywych korzeni i gromadzenia się azotanów.

Dlaczego nie podlewać strączkowych?

Bo same „produkują” sobie azot – gnojówka im szkodzi, zamiast pomagać.

Czy sałata głowiasta lubi pokrzywę?

Nie – liście będą za duże, a główki się nie zawiążą.

Co podlewać gnojówką z pokrzywy?

Pomidory, paprykę, ogórki

Kapustę, brokuły, jarmuż

Dynię i cukinię

Maliny, truskawki i inne owoce

Rośliny doniczkowe – po rozcieńczeniu 1:20

Podsumowując, gnojówka z pokrzywy działa, ale nie wszędzie. Nie podlewajmy nią warzyw, które nie potrzebują tyle azotu – bo zamiast plonu, zafundujemy im zły smak i zniekształcenia.

