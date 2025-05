Czy hortensje można podlewać gnojówką z pokrzyw?

Gnojówka z pokrzyw to naturalny hit wśród ogrodników. To tani, ekologiczny i skuteczny nawóz. Wzmacnia rośliny, odstrasza szkodniki i poprawia odporność. Ale czy można nią podlewać hortensje? Tak – pod warunkiem, że wiesz, jak to zrobić, żeby nie zaszkodzić ich kolorom ani kondycji gleby. Podpowiadamy, jak przygotować gnojówkę i jak bezpiecznie używać jej do hortensji.