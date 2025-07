Zamiokulkas to wyjątkowo wytrzymała roślina doniczkowa, ale nawet ona potrafi dać sygnał, że coś jest nie tak. Żółknące liście zamiokulkasa często budzą niepokój – czy to normalne, czy może roślina choruje? Wyjaśniamy, co oznacza żółknięcie liści, kiedy je obcinać i jak zadbać o zamiokulkasa, by znów zachwycał intensywną zielenią.