Deszczówka w ogrodzie

Coraz więcej mówi się w ostatnich dniach o deszczówce czyli wodzie z opadów atmosferycznych. Wiele osób ją zbiera i wykorzystuje we własnych ogrodach. To jeden ze sposobów na oszczędność pieniędzy i wody występującej w środowisku naturalnym.

Ogrodnicy uwielbiają korzystać z deszczówki. Występujące w niej składniki odżywcze, które korzystnie wpływają na rozwój roślin. Można magazynować ją w różnego rodzaju zbiornikach: drewnianych, plastikowych czy kamiennych. Odradza się zbieranie deszczówki w metalowych zbiornikach ze względu na proces korozji. Eksperci polecają również wykorzystanie do tego celu specjalne pojemniki z ciemnozielonego polietylenu. Szeroki wybór tego typu zbiorników dostępny jest w internecie.

Ważne Zbiornik na deszczówkę powinien stać w cieniu, ponieważ w miejscu słonecznym będą rozwijać się glony.

Deszczówka w Polsce - przepisy prawne

W Polsce nie ma zakazu magazynowania i korzystania z deszczówki. Jedyne, czego się zabrania to odprowadzania jej do kanalizacji. W tym calu należy mieć własny zbiornik lub studnię. Należy tego ściśle przestrzegać, ponieważ przeprowadzane są kontrole lokalnych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych (art. 9 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). W razie złamania zakazu grozi kara grzywny do 10 tys. zł albo nawet kara ograniczenia wolności. W Polsce nie można również odprowadzać deszczówki na działki sąsiednie (np. poprzez zmianę ukształtowania terenu) oraz na drogę publiczną.

Ważne Art. 9 ust. 1. USTAWY z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Kara za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji 2025

W 2025 r. za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji grozi grzywna do 10 tys zł:

Art. 28 ust. 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

Zakaz korzystania z deszczówki od 1 lipca 2025 r. - Francja

W ostatnich dniach głośno jest w sieci na temat zakazu korzystania z deszczówki od 1 lipca 2025 roku. Nie dotyczy to jednak Polski, lecz Francji. Francuzi w celu dostosowania się do zmian klimatycznych opracowują systemy oszczędzania wód naturalnych. Zgodnie zn owymi przepisami będzie trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy z informacjami o systemie zbierania, szacowanej objętości zebranej wody i sposobie jej wykorzystania. Będą także regularne kontrole władz. Przed pierwszym użyciem deszczówki wymagać się będzie oficjalnej zgody. Wszystko to w celu planowania zbierania i efektywnego wykorzystywania deszczówki. Słyszy się głosy, że dla starszych osób będzie to duże utrudnienie w postaci dodatkowej biurokracji oraz narażenia na wyższe wydatki na instalacje czy ewentualne kary.

Francja planuje dofinansowania na zakładanie zgodnych z nowymi wymaganiami systemów zbierania deszczówki oraz szeroko pojmowane szkolenia na temat właściwego wykorzystywania wody. Państwo to stawia na permakulturę czyli tworzenie ogrodów i gospodarstw, które będą tworzyły naturalne, samowystarczalne ekosystemy. Takie podejście pozwala na uodpornienie się na różnego rodzaju zmiany.