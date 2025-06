Pierwsze koszenie trawy po zasianiu - kiedy wykonać? Na jaką wysokość?

Na pierwsze cięcie trzeba trochę poczekać – młoda trawa musi osiągnąć przynajmniej 8–10 cm wysokości. W tym momencie nie wykonujemy jeszcze pełnego koszenia. Ścinamy tylko końcówki – ok. 1–1,5 cm, co pozwala roślinie się zagęścić i rozkrzewić.

Reklama

Przez pierwsze 2–3 koszenia utrzymujemy tę samą wysokość cięcia. Dopiero czwarte koszenie wykonujemy głębiej – skracamy trawnik do ok. 5 cm. Noże kosiarki muszą być idealnie ostre, bo młode źdźbła są słabe i mogą zostać wyrwane z korzeniami przez tępy sprzęt.

Pierwsze koszenie trawnika z rolki – jak to zrobić?

Trawa z rolki przyjmuje się szybciej, ale i tutaj liczy się wyczucie czasu. Pierwsze koszenie przeprowadzamy około 3 tygodnie po rozłożeniu darni, gdy źdźbła osiągną ok. 10 cm wysokości. Skracamy je wtedy do wysokości 3–6 cm, również nie więcej niż 1/3 długości. To pozwala trawie się ukorzenić, a jednocześnie nie powoduje stresu dla młodej darni.

Z koszem czy bez? Oto najlepszy sposób na pierwsze koszenie trawy

Reklama

Zawsze przy pierwszych koszeniach – zarówno trawy z siewu, jak i z rolki – używaj kosiarki z koszem. Pozostawienie pokosu (ściętej trawy) może prowadzić do gnicia i rozwoju pleśni. Nie należy grabić resztek po koszeniu ręcznie – młode źdźbła są zbyt delikatne i łatwo je uszkodzić. Kosimy trawę tylko wtedy, gdy jest sucha – najlepiej rano lub późnym popołudniem, ale nie w pełnym słońcu.

Pierwsze koszenie trawy po zasianiu - dodatkowe wskazówki, które warto znać