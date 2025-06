Kuna na poddaszu to nieproszony gość, który może narobić naprawdę dużo szkód. Przegryzione kable, hałas w nocy i nieprzyjemny zapach – to tylko początek problemów. Co możesz zrobić, gdy podejrzewasz, że kuna urządziła sobie lokum na strychu? Sprawdź, czego boją się kuny, jak je odstraszyć, a także jak zabezpieczyć dach, żeby kuny nie wróciły.