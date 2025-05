Oprysk na pomidory

Uprawa pomidorów w przydomowym ogródku nie zawsze wymaga stosowania oprysków. Wiele osób nie pryska niczym krzaczków i z powodzeniem uprawia je latami. Wszystko zależy od odmiany pomidora, sposobu uprawy i warunków pogodowych. Zawsze warto poszukać odmian bardziej odpornych na choroby, szczególnie jeśli jesteśmy na początku przygody z sadzeniem własnych pomidorów.

Pierwsza, podstawowa zasada to wykonywanie oprysku po aktywności pszczół czyli najlepiej wieczorem. Robimy to w bezdeszczowy dzień. Warto sprawdzić wcześniej prognozę pogody czy w najbliższych godzinach nie będzie padać.

Oprysk na pomidory z drożdży

Jednym z naturalnych oprysków na pomidory jest ten z drożdży. Aby był skuteczny, trzeba wykonywać go często, bo raz na kilka dni. Jak wykonać oprysk z drożdży? Do 10 litrów wody dodaje się 100 g świeżych drożdży. Można także dolać 500 ml mleka.

Oprysk na pomidory z jodyny

Popularnym w sieci sposobem na przeciwdziałanie chorobom grzybowym na pomidorach jest oprysk z jodyny. Dokładnie jest to mieszanka, którą należy wykonać samodzielnie. Potrzebujemy do tego jodyny, octu, wody i skrobi ziemniaczanej. To tzw. preparat IF. Działa prewencyjnie, ale również trzeba wykonywać go regularnie. Jak wykonać oprysk z jodyny? Do 450 ml wody dodaje się łyżeczkę octu spirytusowego, 2 ml jodyny i łyżeczkę skrobi ziemniaczanej.

Oprysk na pomidory miedzianem

Kolejnym często stosowanym sposobem na oprysk przeciwgrzybowy jest miedzian. Rozcieńcza się go stosownie z ulotką na opakowaniu. Tutaj warto wykonać zabieg niedługo po posadzeniu sadzonek do gruntu. Zdaniem ekspertów około 2-3 tygodnie po posadzeniu pomidorów. Wówczas ma najlepsze działanie profilaktyczne.

Choroby grzybowe na pomidorach

Choroby grzybowe występują na pomidorach najczęściej latem. Stąd najważniejsze, aby wykonać oprysk na początku lipca. W tym okresie może zaczynać również brakować w glebie wapnia. Warto więc dostarczyć go roślinom.