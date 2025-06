Co zrobić, aby trawnik nie był "spalony"? Tych błędów lepiej nie popełniaj przy koszeniu

Czasami zdarza się, że termometry wskazują bardzo wysokie temperatury już wiosną lub wczesną jesienią. Oznacza to, że nie tylko w okresie wakacyjnym należy zachować ostrożność i z odpowiednią uwagą podchodzić do koszenia trawnika.

Reklama

Koszenie trawnika latem - jak często to robić?

Jak często kosić trawę latem? Choć jej wzrost jest wolniejszy, nie powinno się całkowicie rezygnować z tej czynności. Zaleca się koszenie trawnika co dwa tygodnie, skracając źdźbła maksymalnie o 30 procent ich długości. Trawa powinna mieć co najmniej cztery/pięć centymetrów wysokości, aby zapobiec nadmiernej utracie wody. Sucha, przebarwiona trawa lub odsłonięta ziemia to ostatnie rzeczy, jakie chciałbyś zobaczyć w swoim ogrodzie.

Kiedy kosić trawnik?

Koszenie trawy w słońcu nie jest zalecane, dlatego należy unikać tej czynności w upalne dni między godziną 11 a 16. Czy rześki poranek to dobra pora? Niekoniecznie. Rano na źdźbłach trawy utrzymuje się rosa, a koszenie mokrej trawy przyspiesza zużycie ostrzy kosiarki i utrudnia zbieranie wilgotnych resztek.

Kiedy więc najlepiej kosić trawę? Późnym popołudniem, najlepiej między 16:00 a 18:30. W tym okresie trawa jest bardziej sprężysta i łatwiej ją przyciąć. Ponadto trawnik ma całą noc na spokojną regenerację, a świeżo skoszona trawa nie jest narażona na gwałtowne parowanie wody. Stosując się do tych zasad, będziesz cieszyć się bujnym trawnikiem przez cały sezon.

Reklama

Nie należy kosić trawnika w pełnym słońcu

Koszenie trawy w pełnym słońcu pogarsza jej zdolność do regeneracji. Praca w takich warunkach jest również niebezpieczna dla nas samych. Unikanie fizycznego wysiłku w upale jest kluczowe, aby nie przeciążać organizmu. W przeciwnym razie można łatwo się odwodnić, poczuć gorzej, a nawet doznać omdlenia czy udaru.

Nie przycinaj trawnika za krótko

Po powrocie z urlopu, gdy zauważymy, że trawa znacznie urosła, nie powinniśmy od razu przycinać jej zbyt krótko, ponieważ może to spowodować powstanie nieestetycznych plam. Zawsze należy przycinać trawę maksymalnie o połowę jej długości. Lepiej kosić ją stopniowo co kilka dni o kilka centymetrów, aż osiągnie pożądaną wysokość 3-4 cm. Warto być cierpliwym, ponieważ prawidłowo koszony trawnik wynagrodzi nas pięknym wyglądem, stanowiącym ozdobę naszego domu.