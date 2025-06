Lawenda w ogrodzie i w donicy – gdzie ją uprawiać?

Lawenda sprawdzi się zarówno w ogrodzie, jak i w donicy na tarasie lub balkonie. Dzięki swojemu wyglądowi i zapachowi, stanowi atrakcyjny element każdej kompozycji roślinnej, nawet na małej przestrzeni.

Ważne jest, by zapewnić jej słoneczne, przewiewne stanowisko – najlepiej od strony południowej lub zachodniej. Miejsca wilgotne, zacienione lub zbyt gęsto obsadzone sprzyjają chorobom grzybowym i nie służą tej roślinie.

Jaką lawendę wybrać?

W polskich warunkach najlepiej sprawdza się lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) – to właśnie ona jest najczęściej dostępna w szkółkach ogrodniczych. Wybierając sadzonki, warto zwrócić uwagę na:

dobrze rozbudowaną bryłę korzeniową,

dużą liczbę zdrewniałych łodyg,

ogólną kondycję rośliny (najlepiej kilkuletniej).

Ważne: Należy unikać młodych, słabo rozwiniętych egzemplarzy - mała lawenda prawdopodobnie nie przetrwa zimy.

Jak sadzić lawendę - wybór gleby i stanowiska

Jeżeli chodzi o wybór stanowiska dla lawendy - słońce i przewiew to podstawa. Roślina najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, ciepłych i przewiewnych. Idealne będą rabaty z ekspozycją południową lub zachodnią. Lawenda nie znosi cienia ani zastoju powietrza – sadzona zbyt gęsto lub w wilgotnych zakamarkach ogrodu jest bardziej narażona na choroby grzybowe.

Podłoże, w którym sadzimy lawendę, powinno być:

lekkie i dobrze przepuszczalne (np. piaszczysto-gliniaste),

(np. piaszczysto-gliniaste), o odczynie zasadowym lub lekko zasadowym (pH w granicach 6,5–7,5),

(pH w granicach 6,5–7,5), ubogie w próchnicę, ale nie jałowe – lawenda nie potrzebuje zbyt żyznej gleby.

Jeśli gleba w ogrodzie jest ciężka i gliniasta, warto dodać do niej żwiru lub piasku, aby poprawić jej strukturę i uniknąć nadmiernego zatrzymywania wilgoci.

Jak sadzić lawendę do gruntu?

Należy wykopać dołek nieco większy niż bryła korzeniowa rośliny. Zadbać o drenaż – na dnie można wysypać żwir lub drobne kamyczki, jeśli teren bywa podmokły. Umieścić lawendę w dołku tak, by nie była posadzona zbyt głęboko – szyjka korzeniowa powinna znaleźć się tuż nad powierzchnią ziemi. Obsypać roślinę odpowiednio przygotowaną glebą i lekko ją ugnieść. Podlać umiarkowanie – tylko po posadzeniu, aby ziemia osiadła wokół korzeni.

Ważne: Należy Unikać nadmiernego podlewania w kolejnych dniach. Lawenda bardzo nie lubi nadmiaru wody.

Sadzenie lawendy - jakie odstępy między roślinami?

Lawenda potrzebuje przestrzeni – należy sadzić ją w odstępach co najmniej 30–40 cm, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. W zbyt gęstych nasadzeniach szybciej pojawiają się choroby, najczęściej grzybowe.

Jak sadzić lawendę w doniczce?

Przy sadzeniu lawendy w donicy należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Donica powinna być głęboka i szeroka , ponieważ lawenda rozwija mocny system korzeniowy.

, ponieważ lawenda rozwija mocny system korzeniowy. Na dno doniczki warto wsypać warstwę keramzytu jako drenaż.

jako drenaż. Podłoże powinno być zasadowe (pH 6,5–7,5), lekkie i dobrze przepuszczalne.

Kiedy sadzić lawendę?

Sadzenie wiosenne to najlepszy wybór w Polsce. Wiosna to najbezpieczniejszy i najbardziej polecany termin do sadzenia lawendy, szczególnie jeśli chodzi o grunt. Najlepiej zrobić to od połowy kwietnia do czerwca, gdy minie ryzyko przymrozków. Zalety:

roślina ma cały sezon na rozwój systemu korzeniowego,

łatwiej kontrolować podlewanie i ewentualne problemy chorobowe,

roślina lepiej ukorzenieni się przed zimą.

Możliwe jest także sadzenie lawendy wczesną jesienią, np. od końca sierpnia do połowy września. Ten termin sprawdza się tylko wtedy, gdy sadzimy starsze, dobrze ukorzenione sadzonki i pogoda sprzyja.

Wadą sadzenia jesienią jest ryzyko, że młode rośliny nie zdążą się dobrze ukorzenić przed nadejściem mrozów – zwłaszcza w chłodniejszych regionach kraju.

A co z lawendą w donicy? Lawendę do doniczek można sadzić praktycznie przez cały sezon – od wczesnej wiosny aż do września – pod warunkiem, że zapewnimy jej odpowiednie warunki i osłonimy ją przed zimą (np. przenosząc w chłodne, ale osłonięte miejsce).

Podlewanie lawendy - jak podlewać lawendę?

Nie należy podlewać lawendy zbyt intensywnie. Roślina ta lubi umiarkowaną wilgotność – nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni i rozwoju grzybów.

Jak przycinać lawendę?

Cięcie lawendy to kluczowy zabieg pielęgnacyjny, który wpływa na kwitnienie i kształt rośliny. Lawendę przycina się:

wczesną wiosną – skracając pędy o połowę, nadając roślinie kulisty kształt,

– skracając pędy o połowę, nadając roślinie kulisty kształt, latem po kwitnieniu – ścinając kwiatostany,

– ścinając kwiatostany, opcjonalnie jesienią, jeśli nie wykonano cięcia wiosną.

Regularne formowanie rośliny pozwala zachować estetyczny pokrój i stymuluje obfitsze kwitnienie.

Dodatkowe zalety lawendy w ogrodzie

Lawenda nie tylko cieszy oczy i zmysły. Ma także praktyczne zastosowanie w ogrodzie – odstrasza owady, takie jak:

komary,

kleszcze,

mrówki.

Można ją też wykorzystywać kulinarne i kosmetycznie, suszyć i przechowywać jako naturalny zapach do wnętrz.