Sucha zgnilizna wierzchołkowa pomidorów - jak ją powstrzymać?

Sucha zgnilizna wierzchołkowa to suche, brunatne plamy na końcach owoców pomidorów. To nie infekcja - to po prostu brak wapnia. Choroba pojawia się najczęściej latem, gdy susza i upały uniemożliwiają pomidorom pobieranie składników odżywczych z gleby. Najczęściej dotyczy owoców zawiązanych najwcześniej, ale może rozprzestrzenić się na całą roślinę. W przypadku tej choroby kluczowe jest szybkie działanie, dlatego sięgamy po saletrę wapniową i wykonujemy oprysk.

Jak przygotować oprysk z saletry wapniowej na pomidory krok po kroku? Dawkowanie

Dzięki opryskowi z saletry wapniowej możemy dostarczyć wapń szybko i skutecznie, przez liście i owoce. Jak przygotować oprysk z saletry wapniowej na pomidory?

Odmierzamy 5 g saletry wapniowej (lub wapniowo-magnezowej).

(lub wapniowo-magnezowej). Rozpuszczamy ją w 1 litrze letniej wody – dokładnie mieszamy.

– dokładnie mieszamy. Przelewamy roztwór do butelki z rozpylaczem.

roztwór do butelki z rozpylaczem. Zrywamy wszystkie chore owoce , na których widać już oznaki choroby – nie będą się nadawać do jedzenia, a mogą przenieść inne choroby.

, na których widać już oznaki choroby – nie będą się nadawać do jedzenia, a mogą przenieść inne choroby. Spryskujemy całe rośliny – liście z góry i od spodu, a także wszystkie pozostałe zdrowe owoce.

Kiedy i jak często wykonywać oprysk z saletry wapniowej?

Oprysk wykonujemy wieczorem lub wcześnie rano – wtedy rośliny najlepiej przyswajają wapń. Powtarzamy zabieg co 7 dni przez 2–3 tygodnie. Równolegle pilnujemy podlewania, zwłaszcza w czasie upałów – to kluczowe, by rośliny mogły pobierać wapń z gleby.

Co daje oprysk z saletry wapniowej?

Zatrzymuje rozwój suchej zgnilizny pomidorów.

Chroni kolejne owoce przed pojawieniem się plam.

Uzupełnia szybko niedobory wapnia.

Nie wymaga stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Kiedy stosujemy saletrę wapniową pod pomidory?

Saletra wapniowa może być stosowana nie tylko w oprysku, ale również profilaktycznie, pod korzeń, by wzmocnić rośliny i dostarczyć im łatwo przyswajalnego wapnia oraz azotu. Takie nawożenie znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia suchej zgnilizny wierzchołkowej.

Jak i kiedy stosować saletrę wapniową doglebowo?

Pierwsze nawożenie wykonujemy po posadzeniu sadzonek do gruntu, gdy rośliny zaczną się przyjmować i rosnąć.

Kolejne dawki warto podać co 2–3 tygodnie , szczególnie w okresie intensywnego wzrostu i zawiązywania owoców.

, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu i zawiązywania owoców. Najlepszy moment na podlewanie to ranek lub wieczór, gdy podłoże nie jest nagrzane od słońca.

Dawkowanie: rozpuszczamy 10–20 g saletry wapniowej w 10 litrach wody i podlewamy u podstawy roślin.

Dzięki systematycznemu, doglebowemu stosowaniu saletry wapniowej wzmacniamy pomidory, poprawiamy jakość owoców i minimalizujemy ryzyko chorób fizjologicznych, takich jak sucha zgnilizna.