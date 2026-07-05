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Naturalny oprysk z drożdży na pomidory. Jak zrobić? Wystarczy rozpuścić w wodzie

Felicja Mrzonka
52 minut temu
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jak zrobić oprysk z drożdży na pomidory
Naturalny oprysk z drożdży na pomidory. Jak zrobić? Wystarczy rozpuścić w wodzie/dziennik.pl
Drożdże już kolejny rok z rzędu biją rekordy popularności w świecie ogrodniczym. Podlej drożdżami, a rośliny będą pięknie kwitły i obficie owocowały - czytamy często w Internecie. Nie mniej często stosuje się oprysk z drożdży. Jak zrobić taki oprysk na pomidory? Nic prostszego!

Naturalny oprysk z drożdży - jak zrobić?

Oprysk z drożdży jest bardzo łatwy do samodzielnego przygotowania. Do jego wykonania potrzebujemy tylko dwóch składników:

  • 100 g drożdży
  • 16 litrów wody

Drożdże należy rozpuścić w wodzie. Najłatwiej zrobić to, gdy jest ciepła. To jedyna czynność, którą trzeba wykonać. Ciecz jest już gotowa do oprysku pomidorów.

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Oprysk z drożdży na pomidory

Oprysk z drożdży na pomidory to domowy i ekologiczny sposób na zwalczanie zarazy, chorób grzybowych i bakteryjnych. Dla zapewnienia skuteczności działania należy powtarzać go kilkakrotnie, np. co półtora tygodnia. Opryskujemy nim dokładnie całe krzaczki pomidorów. Najlepszym czasem na wykonanie oprysku jest okres wegetacji roślin. Oprysk z drożdży można również z powodzeniem stosować na ogórki.

Pamiętajmy, że każdy oprysk wykonujemy wieczorem (po oblocie pszczół), najlepiej w pogodny dzień. Warto sprawdzić, czy następnego dnia nie będzie padało. Deszcz może osłabić działanie drożdży na roślinach.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidorydrożdżeopryskJak
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