Naturalny oprysk z drożdży na pomidory. Jak zrobić? Wystarczy rozpuścić w wodzie

Naturalny oprysk z drożdży - jak zrobić?
Oprysk z drożdży jest bardzo łatwy do samodzielnego przygotowania. Do jego wykonania potrzebujemy tylko dwóch składników:
- 100 g drożdży
- 16 litrów wody
Drożdże należy rozpuścić w wodzie. Najłatwiej zrobić to, gdy jest ciepła. To jedyna czynność, którą trzeba wykonać. Ciecz jest już gotowa do oprysku pomidorów.
Oprysk z drożdży na pomidory
Oprysk z drożdży na pomidory to domowy i ekologiczny sposób na zwalczanie zarazy, chorób grzybowych i bakteryjnych. Dla zapewnienia skuteczności działania należy powtarzać go kilkakrotnie, np. co półtora tygodnia. Opryskujemy nim dokładnie całe krzaczki pomidorów. Najlepszym czasem na wykonanie oprysku jest okres wegetacji roślin. Oprysk z drożdży można również z powodzeniem stosować na ogórki.
Pamiętajmy, że każdy oprysk wykonujemy wieczorem (po oblocie pszczół), najlepiej w pogodny dzień. Warto sprawdzić, czy następnego dnia nie będzie padało. Deszcz może osłabić działanie drożdży na roślinach.
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