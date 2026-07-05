Naturalny oprysk z drożdży na pomidory. Jak zrobić? Wystarczy rozpuścić w wodzie

Naturalny oprysk z drożdży - jak zrobić?

Oprysk z drożdży jest bardzo łatwy do samodzielnego przygotowania. Do jego wykonania potrzebujemy tylko dwóch składników:

100 g drożdży

16 litrów wody

Drożdże należy rozpuścić w wodzie. Najłatwiej zrobić to, gdy jest ciepła. To jedyna czynność, którą trzeba wykonać. Ciecz jest już gotowa do oprysku pomidorów.

Oprysk z drożdży na pomidory

Oprysk z drożdży na pomidory to domowy i ekologiczny sposób na zwalczanie zarazy, chorób grzybowych i bakteryjnych. Dla zapewnienia skuteczności działania należy powtarzać go kilkakrotnie, np. co półtora tygodnia. Opryskujemy nim dokładnie całe krzaczki pomidorów. Najlepszym czasem na wykonanie oprysku jest okres wegetacji roślin. Oprysk z drożdży można również z powodzeniem stosować na ogórki.

Pamiętajmy, że każdy oprysk wykonujemy wieczorem (po oblocie pszczół), najlepiej w pogodny dzień. Warto sprawdzić, czy następnego dnia nie będzie padało. Deszcz może osłabić działanie drożdży na roślinach.