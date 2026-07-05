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Pomidory wymagają obrywania liści. Oto 4 podstawowe zasady. Które liście to wilki?

Felicja Mrzonka
49 minut temu
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obrywanie liści pomidorów zdjęcia
Pomidory wymagają obrywania liści. Oto 4 podstawowe zasady. Które liście to wilki?/dziennik.pl
Jak obrywać liście pomidorów, by ładnie, zdrowo rosły i wydawały dużo owoców? Których liści należy się pozbywać regularnie? Czym są wilki? Przykłady pokazujemy na zdjęciach. Oto najważniejsze zasady w uprawie pomidorów.

Uprawa pomidorów - zasady

Pomidory są coraz częściej uprawniane w przydomowych ogródkach. Warzywnik przynosi wiele radości i zdrowia. Nic tak nie cieszy jak własne, świeżo zerwane warzywa i owoce. Czas pomidorów zaczyna się na koniec maja, kiedy już nie ma niebezpieczeństwa przymrozków. Pomidory jako warzywa psiankowate uwielbiają ciepło. Do najlepszego wzrostu potrzebują temperatury około 25 stopni. Kochają ziemię lekką, przepuszczalną i próchniczą. Najlepiej wzbogaconą kompostem i obornikiem.

Pomidory dobrze jest sadzić w gruncie, w nasłonecznionym, osłoniętym od wiatru miejscu. Warto zawczasu pomyśleć o wiązaniu krzaczków pomidorów, gdyż rosną bardzo wysokie. Kiedy już mamy je posadzone w gruncie, wystarczy dbać o obrywanie tzw. wilków czyli niepotrzebnych liści pomidorów.

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Jak obrywać liście pomidorów?

Liście pomidorów obrywamy ręcznie lub sekatorem. Są cztery podstawowe zasady obrywania liści pomidorów:

  1. obrywamy liście rosnące na samym dole krzaczka, które dotykają ziemi
  2. obrywamy wilki i odrosty z ziemi
  3. obrywamy liść rosnący poniżej grona z owocami
  4. obrywamy chore, uszkodzone liście
Pomidory: jak obrywać liście? Na zdjęciu na czerwono zaznaczone są wilki, których należy się pozbyć. Gdy sadzonka będzie już dobrze ukorzeniona i podrośnie, warto pozbyć się także liści, które rosną najniżej krzaczka.
Pomidory: jak obrywać liście? Na zdjęciu na czerwono zaznaczone są wilki, których należy się pozbyć. Gdy sadzonka będzie już dobrze ukorzeniona i podrośnie, warto pozbyć się także liści, które rosną najniżej krzaczka./Emilia Panufnik

Które liście pomidorów to wilki?

Które liście pomidorów to wilki? Wilki to odrosty wyrastające pomiędzy liściem głównym i pędem głównym krzaczka. Najlepiej zobaczyć to na zdjęciach:

Pomidory po oberwaniu wilków. Na czerwono zaznaczone są miejsca, w których wyrastają wilki.
Pomidory po oberwaniu wilków. Na czerwono zaznaczone są miejsca, w których wyrastają wilki./Emilia Panufnik
Pomidor po oberwaniu dolnych liści. Najlepiej zrobić to, gdy sadzonka będzie już dobrze ukorzeniona i będzie stanowić już pokaźny krzaczek. Taka roślina nie potrzebuje już tych najstarszych liści.
Pomidor po oberwaniu dolnych liści. Najlepiej zrobić to, gdy sadzonka będzie już dobrze ukorzeniona i będzie stanowić już pokaźny krzaczek. Taka roślina nie potrzebuje już tych najstarszych liści./Emilia Panufnik
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Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidoryLiścieJakwilki
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