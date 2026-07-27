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Róże po kwitnieniu potrzebują nawozu. Czym je podsypać, aby zakwitły ponownie?

Felicja Mrzonka
56 minut temu
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nawóz pod róże po pierwszym kwitnięciu czerwiec lipiec
Róże po kwitnieniu potrzebują nawozu. Czym je podsypać, aby zakwitły ponownie?/dziennik.pl
Niektóre róże są już po pierwszym obfitym kwitnieniu. W tym momencie szczególnie potrzebują nawozu mineralnego. Czym teraz najlepiej podsypać róże, aby zakwitły ponownie?

Róże po pierwszym kwitnieniu

Na koniec czerwca i w lipcu część róż jest już po pierwszym obfitym kwitnieniu. Dla niektórych odmian to jedyne kwitnienie, inne będą zbierały siły do kolejnego wydania kwiatów. Jak możemy im w tym pomóc? Po pierwsze, systematycznie ogławiamy przekwitłe kwiaty róż. Jeśli zależy nam na jak największej ilości nowych kwiatów, nie pozwalamy na wytwarzanie nasion. Po drugie, nasilamy róże nawozem i mocno podlewamy.

Jaki nawóz pod róże po kwitnieniu?

Pierwszy raz w sezonie nawozimy róże w marcu czyli przed okresem silnego wzrostu i kwitnieniem. Stosuje się wówczas nawozy mineralne, ułatwiające rozwój tych wspaniałych roślin. Kolejny raz najlepiej zrobić to po pierwszym obfitym kwitnieniu, kiedy wyczerpały się minerały pobrane przy pierwszym nawożeniu. Koniec czerwca i lipiec to dobry moment na zastosowanie nawozu zawierającego azot i potas albo nawozu przeznaczonego typowo dla róż. Pamiętajmy, aby po podsypaniu tych królewskich kwiatów nawozem, silnie je podlewać. Wówczas wartościowe składniki nawozów mają szansę przedostać się do korzeni i zostać pobrane przez potrzebującą ich w danym momencie roślinę.

Ważne

Cały czas usuwamy dziko wyrastające odrosty (często od korzenia), które osłabiają rozwój właściwych, szlachetnych pędów róż.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nawózróżeLipiecprzekwitnięcie
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Felicja Mrzonka
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