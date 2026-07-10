Rozsyp to w ogrodzie, a ślimaki uciekną w popłochu. Boją się tego produktu jak ognia

Nigdy więcej nie zobaczysz ślimaków w ogrodzie. Boją się tego jak ognia!
Ślimaki bezmuszlowe najbardziej lubią obgryzać liście i łodygi roślin kapustnych, truskawek, pomidorów i ogórków. Dodatkowo chętnie atakują niektóre gatunki kwiatów. Wskazówką na obecność ślimaków w ogrodzie są widoczne na liściach ubytki oraz białe ślady ze śluzu, który zostawiają. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru, potrafią skutecznie osłabić rośliny, co może doprowadzić do ich zwiędnięcia i uschnięcia. Warto więc poznać skuteczne sposoby na pozbycie się tych małych szkodników.
Pułapki na ślimaki
Ślimaki bezmuszlowe w dzień chowają się przed promieniami słonecznymi. Dzięki temu możemy je zwabić w jedno miejsce. Jak to zrobić? Wystarczy, że położysz na mokrą glebę wilgotną szmatkę lub liść kapusty. Gdy ślimaki schowają się pod taką pułapką, bez problemu usuniesz je z ziemi. Prostą przynęta są także pokrojone plasterki buraków lub jabłek, które zwabią szkodniki. Możesz także umieścić w ziemi plastikowe kubeczki z piwem, do których powpadają.
Chili i cynamon pomogą zwalczyć ślimaki
Jeśli ślimaki atakują liście i łodygi roślin lub kwiatów, można zastosować skuteczną metodę odstraszania, opierającą się na dwóch aromatycznych przyprawach. Chodzi o chili i cynamon. Warto wykorzystać je do stworzenia mieszanki w postaci posypki, która zniechęci te stworzenia do niszczenia roślin w ogrodzie. Wystarczy użyć równych proporcji cynamonu i chili. Mieszankę należy równomiernie rozłożyć wokół roślin lub dodać ją bezpośrednio do doniczek. Najlepiej ją rozsypać w pogodny dzień. Jeżeli spadnie deszcz, który prawdopodobnie wypłucze przyprawy z gleby, to warto powtórzyć cały zabieg. Można także sporządzić roztwór do spryskania roślin. Wystarczy wymieszać te przyprawy z wodą i spryskać powstałą miksturą liście i łodygi, na których zauważono obecność ślimaków.
Sposób na ślimaki: Fusy i oprysk z kawy
Jednym ze sposobów na niechciane ślimaki mogą być fusy pozostałe po zmielonej i zaparzonej kawie. Przygotuj sporą ilość fusów, które uprzednio nieco przeschną. Następnie równomiernie rozsyp je na ziemi w okolicach roślin lub bezpośrednio w doniczkach. Ślimaki nie tolerują zarówno zapachu, jak i faktury kawy, dlatego ten prosty i skuteczny sposób pomoże odstraszyć je na dobre.
Z kawy można przygotować także oprysk. Najpierw należy przygotować mocny napar kawowy. Następnie odczekać, aż ostygnie, a później rozcieńczyć go w stosunku 1:4 z wodą. Uzyskaną mieszankę przelać do butelki ze spryskiwaczem i wykonać oprysk. Należy pamiętać, aby regularnie powtarzać tę czynność, aby skłonić ślimaki do opuszczenia ogrodu. Najlepiej przeprowadzać oprysk rano lub wieczorem oraz w dni pochmurne, gdy wilgotność powietrza jest wyższa - w takich warunkach ślimaki są najbardziej aktywne.
Jak pozbyć się ślimaków z ogrodu? Soda oczyszczona
Ślimaki można również zwalczać za pomocą sody oczyszczonej. Wystarczy posypać ją wokół grządek roślin. Ta metoda może skutecznie zniechęcić ślimaki do przebywania w ogrodzie, bowiem te szkodniki po spożyciu sody tracą wilgoć.
Specjalistyczne preparaty na ślimaki
W przypadku braku rezultatów, warto sięgnąć po bardziej zaawansowane preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych, np. te w postaci granulatów, których substancją czynną jest fosforan III żelaza. To składnik, który nie zaszkodzi uprawom, ale skutecznie wytępi ślimaki.
Zasadź rośliny odstraszające ślimaki
Ogrodnicy w walce ze ślimakami zalecają wprowadzenie do obszaru uprawy specjalnych rodzajów roślin, które efektywnie odstraszają te szkodniki. Warto posadzić w pobliżu upraw rośliny takie jak czarny bez, krwawnik pospolity, nasturcję wielokwiatową, wrotycz, parzydło leśne, orlik pospolity lub wilczomlecz. Warto również rozważyć posadzenie cebuli lub czosnku - te warzywa wydzielają zapachy, których ślimaki nie znoszą.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Jakie rośliny najczęściej obgryzają ślimaki bezmuszlowe w ogrodzie?
Ślimaki bezmuszlowe najbardziej lubią obgryzać liście i łodygi roślin kapustnych, truskawek, pomidorów i ogórków. Chętnie atakują także niektóre gatunki kwiatów.
Jak przygotować prostą pułapkę na ślimaki bezmuszlowe na mokrej glebie?
Na mokrą glebę wystarczy położyć wilgotną szmatkę lub liść kapusty. Gdy ślimaki bezmuszlowe schowają się pod taką pułapką, można usunąć je z ziemi.
Jak użyć chili i cynamonu do odstraszania ślimaków w ogrodzie?
Należy użyć równych proporcji cynamonu i chili, a mieszankę równomiernie rozłożyć wokół roślin lub dodać bezpośrednio do doniczek. Najlepiej rozsypać mieszankę w pogodny dzień i powtórzyć zabieg po deszczu.
Jak przygotować oprysk z kawy na ślimaki bezmuszlowe?
Najpierw należy przygotować mocny napar kawowy, odczekać, aż ostygnie, a później rozcieńczyć go w stosunku 1:4 z wodą. Uzyskaną mieszankę trzeba przelać do butelki ze spryskiwaczem i wykonać oprysk.
Jakie rośliny warto posadzić w pobliżu upraw, aby odstraszać ślimaki?
W pobliżu upraw warto posadzić czarny bez, krwawnik pospolity, nasturcję wielokwiatową, wrotycz, parzydło leśne, orlik pospolity lub wilczomlecz. Można też rozważyć posadzenie cebuli lub czosnku.
Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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