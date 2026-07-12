Dziennik Gazeta Prawana logo

Posadź te 4 rośliny w sierpniu. Pierwsze chrupiące plony zbierzesz jeszcze przed zimą

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
ogród
Posadź te 4 rośliny w sierpniu. Pierwsze chrupiące plony zbierzesz jeszcze przed zimą/ShutterStock
Choć sierpień w ogrodzie kojarzy się głównie ze sprzątaniem po zbiorach i planowaniem kolejnej wiosny, to w rzeczywistości idealny moment na ogrodową "dogrywkę". Puste grządki po wczesnych warzywach to marnowanie potencjału. Istnieją genialne, szybkorosnące gatunki, które wysiane w drugiej połowie lata urosną w ekspresowym tempie. Zobacz, co posadzić w sierpniu, aby już za kilka tygodni cieszyć się chrupiącymi, pełnymi witamin nowalijkami prosto z własnej działki.

Co posadzić w ogrodzie w sierpniu? Oto warzywa i krzewy, które sprawdzą się najlepiej

Mimo że sierpień to okres letnich wakacji, ogrodnicy nie mogą narzekać na brak zajęć. W tym miesiącu można naprawdę sporo zdziałać w ogródku. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie sadzenia warzyw, którymi będziemy mogli zajadać się już jesienią. 

Jakie kwiaty warto zasadzić w sierpniu?

Jak się okazuje, gatunków kwiatów, które możemy zasadzić w sierpniu, jest całkiem sporo. Tu przede wszystkim warto wziąć pod uwagę bratki. Można je uprawiać nie tylko w ogrodzie, ale także na balkonie. Ich różnorodność pozwala uzyskać naprawdę niesamowite kompozycje, ponieważ kwitną w wielu różnych kolorach. Można spotkać odmiany o barwie białej, żółtej, pomarańczowej, niebieskiej, różowej, czerwonej, purpurowej czy fioletowej. Bratki stanowią więc fantastyczną dekorację dla każdego ogrodu. 

W pierwszej połowie sierpnia warto postawić na zimowity, które zakwitną już jesienią oraz lilie białe i nankinowe, przebiśniegi i krokusy. A co oprócz nich? Warto również rozważyć umieszczenie w ogrodzie rozsadek malw, stokrotek, bulw zimowitów, dzwonków ogrodowych i niezapominajek. Te gatunki zakwitną już jesienią. Pod koniec miesiąca można też zasadzić cebulki narcyzów czy szachownic. Oprócz nich ogród uzupełnią także cebulki tulipanów, irysów, szafirków i hiacyntów. 

Jakie warzywa i zioła warto zasadzić w ogrodzie w sierpniu?

A co z warzywami? Opłaca się je sadzić w tym miesiącu? Jak najbardziej! Jeśli marzysz o pysznym, późnojesiennym zbiorze warzyw i ziół, to sierpień jest na to wprost idealnym czasem. Warto wziąć pod uwagę takie rośliny jak koper ogrodowy, rzodkiewkę, rukolę, cebulę, rzepę, kapustę pekińską, szpinak, szczypiorek, rzeżuchę, mizunę, endywię, roszponkę, szczaw, sałatę masłową i kruchą, jarmuż, kalarepę oraz fenkuł. 

Sadzenie krzewów w sierpniu

Po 15 sierpnia warto zasadzić lub przesadzić krzewy zimozielone, jak np. różaneczniki, bukszpany oraz iglaki (tuje , jałowce, cyprysiki). W drugiej połowie sierpnia można także sadzić iglaki oferowane w tzw. balocie, czyli z bryłą ziemi zabezpieczoną chustą jutową. Można także pomyśleć o ostrokrzewach, szczodrzeńcach, ognikach i berberysach. 

Drugą połowę sierpnia warto wykorzystać na zasadzenie wrzosów. Najlepiej kupić je w doniczkach lub pojemnikach i posadzić w większych grupach w ogrodzie. Pamiętajmy, że wrzosy, podobnie jak rododendrony, potrzebują odpowiedniego, kwaśnego podłoża i nasłonecznionego stanowiska, aby prawidłowo się rozwijać. Należy unikać gliniastej i ciężkiej gleby oraz nadmiernego podlewania, ponieważ wrzosy nie znoszą nadmiaru wilgoci w glebie. 

Wysiew poplonu w sierpniu

Pod koniec lata warto także zasiać rośliny na zielony nawóz jako poplon po warzywach i jednorocznych roślinach ozdobnych. Ta praktyka ma na celu wzbogacenie gleby, dostarczenie jej próchnicy i azotu, ponieważ na poplon zazwyczaj wybierane są rośliny z rodziny bobowatych lub motylkowatych, które mają zdolność do wiązania azotu z atmosfery. 

W miejscach, gdzie wcześniej rosły i dojrzewały rośliny warto oczyścić, odchwaszczyć i rozluźnić glebę. Następnie możemy wysiać kilka podstawowych gatunków poplonowych, takich jak łubin żółty i wąskolistny, seradelę, bobik, wykę, żyto, rzepak, gorczycę białą oraz facelię. Ta ostatnia idealnie nadaje się na do wszystkich rodzajów gleb. Roślina ta rośnie szybko, dlatego będzie można ją ścinać jeszcze przed zimą.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródkwiatywarzywa
Powiązane
rododendron
Sekret bujnych rododendronów. Tego potrzebują Twoje krzewy w lipcu
Czym nawozić surfinie?
Czym podlewać surfinie, żeby pięknie kwitły przez całe lato? Domowy nawóz do surfinii
skorupki jajek na pomidory papryka naturalny nawóz
Skorupki jajek pod pomidory i paprykę. Świetny naturalny nawóz dostarcza wapnia
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPosadź te 4 rośliny w sierpniu. Pierwsze chrupiące plony zbierzesz jeszcze przed zimą »
Zobacz
|
93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa
93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa
Zakupy: czy niedziela 12.07.2026 jest handlowa i otwarte są wszystkie bez wyjątku sklepy
Niedziela handlowa 12.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 12 lipca czy tylko Żabka?
wojna, Ukraina, Kijów
"Ukraina nie potrzebuje pomocy ze strony Polski". Jest reakcja rządowego centrum
ryba, frytki
"Dorsz z frytkami to posiłek premium". Tygodniowy pobyt nad Bałtykiem może kosztować nawet 10 tys. zł
nauczyciel zarobki zawód
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali zjawiska
pogoda, termometr, upał, lato
Gwałtowny zwrot w pogodzie. Wiemy, kiedy wróci afrykański upał. Prognoza na niedzielę zaskoczy wielu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj