Czy obcinać lilie po przekwitnięciu? Jak zrobić to prawidłowo?

Lilie - czy obcinać po przekwitnięciu?
Jako rośliny cebulowe lilie powinny być obcinane po przekwitnięciu. Chodzi o to, aby nie zawiązywały nasion, a skupiły się na odżywieniu cebuli przed kolejnym sezonem. W tym celu obcina się całe kwiatostany i zostawia część zieloną, która wykarmi cebulę. W którym miejscu i kiedy obcinać kwiaty lilii?
Jak obcinać lilie po przekwitnięciu?
Są dwie metody. Jedni obcinają cały kwiatostan lilii dopiero po przekwitnięciu wszystkich znajdujących się na nim kwiatów. Inni nie czekają z cięciem tak długo i wycinają każdy kolejny przekwitły kwiat, a na końcu wycinają cały kwiatostan. Wybór metody zależy od preferencji danej osoby.
W którym miejscu obcinać lilie po przekwitnięciu?
Lilie obcinamy tuż pod kwiatostanem (czerwona linia). Na zdjęciu w czerwonym kole widoczne jest również miejsce obcięcia przekwitłych pojedynczych kwiatów.
Ważne
Jeśli kochasz zapach lilii, tnij je do wazonu. Pozbądź się przy tym wszystkich liści i obetnij brudzące pręciki. W ten sposób unikniesz zabrudzeń ubrań czy obrusu na stole. To kwiaty bardzo efektowne i długo stojące w wazonie.