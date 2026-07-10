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Czym podlewać pomidory? Czym nawozić? Domowe sposoby - kilka wskazówek

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 09:33
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słodkie pomidory co zrobić
Czym podlewać pomidory? Czym nawozić? Domowe sposoby - kilka wskazówek/Shutterstock
Czym podlewać pomidory, aby dobrze i szybko rosły, nie chorowały i miały dużo słodkich owoców? Czym nawozić? Oto kilka wskazówek ogrodniczych zebranych w jednym miejscu.

Czym podlewać pomidory?

Pomidory rosnące w dobrze przygotowanej glebie wystarczy zwykle podlewać wodą. Najlepiej kiedy jest to woda odstana, w temperaturze powietrza. Nawadniamy je systematycznie, by nie dopuścić do przesuszenia podłoża, ale rośliny te są wrażliwe również na przelanie. Lepiej podlewać dwa razy w tygodniu, ale solidnie. W okrasach upałów częściej. Nigdy nie polewamy ich po liściach.

Czym nawozić pomidory?

Zdaniem wielu ekspertów ogrodniczych, np. pana Grzegorza z Zielonego Pogotowia krzaczki w fazie intensywnego wzrostu najlepiej nawozić gnojówką z pokrzyw lub biohumusem. Potrzebują wówczas azotu. W okresie kwitnienia i zawiązywania owoców rośliny potrzebują potasu i fosforu, dlatego stosuje się takie nawozy, jak np. siarczan potasu czy gnojówka z żywokostu. Gdy krzaczki dojrzeją, ale wyraźnie po ich wyglądzie widać, że mają niedobory (żółte liście), warto podlewać je saletrą wapniowo-amonową. Pomocniczo można zastosować naturalne wywary, jak ze skorupek jaj.

Gleba pod pomidory

Doświadczenie mówi, że dobrze przygotowana, żyzna gleba to najważniejsze, co można dać krzaczkom pomidorów. Przy właściwym podłożu (dużo materii organicznej) do wydania smacznych owoców wystarczy podlewanie wodą. Jeśli jest taka możliwość, lepiej robić to dwa razy w tygodniu, ale bardziej obficie. Jak przygotować ziemię pod pomidory? Zaczynamy już jesienią przez przekopanie warzywnika i nawiezienie go obornikiem (zwykły lub w granulkach - najlepszy jest koński lub bydlęcy). Wiosną dodajemy do warzywnika kompost i mieszamy glebę. Powinna być lekka, przepuszczalna. Jeśli taka nie jest, dodajemy piasku lub torfu.

Uprawa pomidorów w ogrodzie - praktyczne wskazówki

Kilka wskazówek o uprawie pomidorów w ogrodzie:

  1. Pomidory sadzimy w dość dużych odstępach - ok. 80 cm, aby zapewnić im odpowiednią cyrkulację powietrza i chronić przed chorobami grzybowymi
  2. Pomidory nie lubią wahań temperatury, dlatego najlepiej uprawiać je w szklarni (poprzez otwieranie drzwiczek i okien można w łatwy sposób kontrolować ciepło w roku)
  3. Pomidory nie lubią przelewania, ani przesuszania - lepiej podlewać je solidnie dwa razy w tygodniu niż codziennie po troszku (pomidory uprawiane w pojemnikach, donicach podlewa się co drugi dzień, a przy upałach nawet codziennie), nigdy nie polewamy po liściach
  4. Pomidory wymagają systematycznego podwiązywania - pokładające się na glebie szybciej zaczynają chorować od kontaktu z mokrą ziemią
  5. Pomidorom należy regularnie obrywać wyrastające boczne pędy - tzw. wilki wychodzą z łączenia łodygi i liścia, najlepiej wyłamać je od razu jak się zauważy (pobierają składniki odżywcze, które mogłyby pójść w owoce)
  6. Aby pomidory nie dotknęła zaraza, przy deszczowej pogodzie trzeba pilnować właściwej wentylacji (powietrze musi mieć swobodny przepływ)
  7. Gdy krzaczki są już dojrzałe, można podlewać nieco mniej - Monty Don (słynny brytyjski ogrodnik) zauważył, że przy dużej ilości wody owoce pomidorów stają się duże, ale mniej smaczne, tłumaczy to rozpuszczaniem się cukrów w zbyt dużej ilości wody
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Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidorypodlewanienawóz
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Felicja Mrzonka
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