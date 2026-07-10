Czym podlewać pomidory?

Pomidory rosnące w dobrze przygotowanej glebie wystarczy zwykle podlewać wodą. Najlepiej kiedy jest to woda odstana, w temperaturze powietrza. Nawadniamy je systematycznie, by nie dopuścić do przesuszenia podłoża, ale rośliny te są wrażliwe również na przelanie. Lepiej podlewać dwa razy w tygodniu, ale solidnie. W okrasach upałów częściej. Nigdy nie polewamy ich po liściach.

Czym nawozić pomidory?

Zdaniem wielu ekspertów ogrodniczych, np. pana Grzegorza z Zielonego Pogotowia krzaczki w fazie intensywnego wzrostu najlepiej nawozić gnojówką z pokrzyw lub biohumusem. Potrzebują wówczas azotu. W okresie kwitnienia i zawiązywania owoców rośliny potrzebują potasu i fosforu, dlatego stosuje się takie nawozy, jak np. siarczan potasu czy gnojówka z żywokostu. Gdy krzaczki dojrzeją, ale wyraźnie po ich wyglądzie widać, że mają niedobory (żółte liście), warto podlewać je saletrą wapniowo-amonową. Pomocniczo można zastosować naturalne wywary, jak ze skorupek jaj.

Gleba pod pomidory

Doświadczenie mówi, że dobrze przygotowana, żyzna gleba to najważniejsze, co można dać krzaczkom pomidorów. Przy właściwym podłożu (dużo materii organicznej) do wydania smacznych owoców wystarczy podlewanie wodą. Jeśli jest taka możliwość, lepiej robić to dwa razy w tygodniu, ale bardziej obficie. Jak przygotować ziemię pod pomidory? Zaczynamy już jesienią przez przekopanie warzywnika i nawiezienie go obornikiem (zwykły lub w granulkach - najlepszy jest koński lub bydlęcy). Wiosną dodajemy do warzywnika kompost i mieszamy glebę. Powinna być lekka, przepuszczalna. Jeśli taka nie jest, dodajemy piasku lub torfu.

Uprawa pomidorów w ogrodzie - praktyczne wskazówki

Kilka wskazówek o uprawie pomidorów w ogrodzie: