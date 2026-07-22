Czy ścinać lilie po przekwitnięciu? Jak zrobić to prawidłowo?

Lilie po przekwitnięciu

Jako rośliny cebulowe lilie powinny być obcinane po przekwitnięciu. Chodzi o to, aby nie zawiązywały nasion, a skupiły się na odżywieniu cebuli przed kolejnym sezonem. W tym celu obcina się całe kwiatostany i zostawia część zieloną, która wykarmi cebulę. W którym miejscu i kiedy obcinać kwiaty lilii?

Lilie - taki kwiatostan można już śmiało przycinać / Emilia Panufnik

Jak obcinać lilie po przekwitnięciu?

Są dwie metody. Jedni obcinają cały kwiatostan lilii dopiero po przekwitnięciu wszystkich znajdujących się na nim kwiatów. Inni nie czekają z cięciem tak długo i wycinają każdy kolejny przekwitły kwiat, a na końcu wycinają cały kwiatostan. Wybór metody zależy od preferencji danej osoby.

Lilie w ogrodzie - miejsce cięcia kwiatostanu / Emilia Panufnik

W którym miejscu obcinać lilie po przekwitnięciu?

Lilie obcinamy tuż pod kwiatostanem (czerwona linia). Na zdjęciu w czerwonym kole widoczne jest również miejsce obcięcia przekwitłych pojedynczych kwiatów.

Lilie - w którym miejscu ciąć? / Emilia Panufnik