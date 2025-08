Co siać na zbiór jesienny?

Jesienią szczególnie dobrze rosną warzywa odporne na chłód i krótkie dni. Warto wybierać te odmiany, które mają krótki okres wegetacyjny (do 60–70 dni), tak aby zdążyły wyrosnąć przed nadejściem przymrozków.

Oto najpopularniejsze warzywa, które można jeszcze wysiać lub posadzić latem z myślą o jesiennym zbiorze:

ogórki,

kalafior,

sałata,

rzodkiewka,

bób,

kapusta pekińska,

kalarepa,

fasolka szparagowa.

Kiedy siać ogórki na jesienny zbiór?

Początek sierpnia to ostatni dzwonek na bezpośredni wysiew ogórków do gruntu, zwłaszcza w chłodniejszych rejonach kraju, gdzie temperatury szybko spadają. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie posadzenie ogórków z rozsady, czyli z wcześniej przygotowanych młodych roślin, które wyrosły z nasion w ciepłych, osłoniętych warunkach, np. w szklarni, tunelu foliowym lub na słonecznym parapecie.

Decydując się na sadzenie ogórków w sierpniu, warto postawić na odmiany partenokarpiczne, które nie potrzebują zapylaczy i dobrze sprawdzają się w nieco chłodniejszych warunkach. Ogórki posiane w sierpniu można uprawiać pod osłonami (tunel foliowy, folia perforowana), aby przedłużyć sezon i zabezpieczyć rośliny przed chłodem. Zbiór możliwy będzie już we wrześniu. Pamiętaj jednak o regularnym podlewaniu i nawożeniu.

Kiedy siać kalafiora na jesienny zbiór?

Kalafior jest wymagający, ale dobrze znosi chłody, zwłaszcza jesienne. Na zbiór przypadający na październik, należy wysiewać go najpóźniej do pierwszych dni sierpnia. Najlepsze będą odmiany o krótkim okresie wegetacyjnym (np. 'Di Sicilia Violetto' czy 'Romanesco').

Kalafior najlepiej udaje się w żyznej, próchniczej glebie. Siew najlepiej przeprowadzić w rozsadniku lub doniczkach, a sadzonki przenieść do gruntu po około 3 tygodniach. Ważne, by nie dopuścić do przesuszenia. Niedobór wody skutkuje zdeformowanymi różami kalafiora.

Kiedy siać sałatę na jesienny zbiór?

Sałata to idealne warzywo na jesienny zbiór. Krótki okres wegetacyjny (od 30 do 50 dni) sprawia, że można ją siać jeszcze do połowy września.

Najlepsze odmiany na jesień to:

sałata masłowa – miękka, delikatna i szybko rosnąca,

– miękka, delikatna i szybko rosnąca, sałata lodowa – nieco bardziej wymagająca, ale świetnie przechowuje się po zbiorze,

– nieco bardziej wymagająca, ale świetnie przechowuje się po zbiorze, sałata dębolistna – odporna na chłody i nieco mniej wymagająca.

Sałata rośnie szybko i dobrze znosi spadki temperatury. Siew można prowadzić bezpośrednio do gruntu, a jeśli chcesz przedłużyć sezon, przykryj grządki agrowłókniną.

Kiedy siać rzodkiewkę na jesienny zbiór?

Rzodkiewka to klasyk późnoletniego siewu. Najlepiej rośnie, gdy dni są krótsze, a temperatura nie przekracza 20°C. Siew można prowadzić od połowy sierpnia do połowy września.

Rzodkiewka wymaga regularnego podlewania, w przeciwnym razie zgrubienia stają się twarde i gorzkie. Warto wybierać odmiany odporne na wybijanie w pędy kwiatowe, np. 'Saxa 3', 'Opolanka' czy 'Cherry Belle'.

Kiedy siać bób na jesienny zbiór?

Choć bób kojarzy się głównie z wiosennym siewem, niektórzy uważają, że możliwa jest również jesienna uprawa przy siewie późnym latem. Należy jednak pamiętać, że to warzywo o długim okresie wegetacyjnym, dlatego taka uprawa jest ryzykowna i wymaga ciepłego września i października.

Jeśli zdecydujesz się na taki eksperyment, wybierz odmiany bardzo wczesne i przykrywaj rośliny na noc, gdy temperatura spada.

Kiedy siać kapustę pekińską na jesienny zbiór?

Kapustę pekińską na zbiór jesienny można jeszcze wysiewać na początku sierpnia. To warzywo ma stosunkowo krótki okres wegetacji (około 70–80 dni), dlatego przy późnoletnim siewie zdąży jeszcze w pełni dojrzeć przed pierwszymi przymrozkami. Wysiewaj ją bezpośrednio do gruntu na stanowisku słonecznym, w żyznej i dobrze utrzymującej wilgoć glebie. Należy unikać zbyt wczesnego siewu. Przy zbyt długim dniu i wysokich temperaturach kapusta pekińska ma tendencję do wybijania w pędy kwiatowe zamiast tworzyć zwarte główki. Regularne podlewanie i okrycie młodych roślin agrowłókniną może dodatkowo poprawić plon.

Kiedy siać kalarepę na jesienny zbiór?

Kalarepa świetnie sprawdza się w chłodniejszych miesiącach. Wysiewaj ją do połowy sierpnia, najlepiej w formie rozsady. Po około 3 tygodniach sadzonki można przenieść do gruntu.

Wybieraj odmiany o krótkim okresie wegetacyjnym, np. 'Weneren', 'Azur Star' czy 'Blankyt'. Kalarepa preferuje lekkie, wilgotne gleby i dobrze reaguje na podlewanie w upalne dni. Zbiory można prowadzić od końca września do połowy października.

Kiedy siać fasolkę szparagową na jesienny zbiór?

Fasolka szparagowa to roślina ciepłolubna, więc jej późnoletni siew (do ok. 10 sierpnia) jest możliwy tylko w rejonach o dłuższym sezonie wegetacyjnym lub pod osłonami.

Najlepiej sprawdzają się odmiany karłowe, o krótkim okresie wzrostu (ok. 55–60 dni). Warto przykrywać grządki folią perforowaną lub włókniną, by zapewnić optymalne warunki kiełkowania i ochronić rośliny przed chłodami.