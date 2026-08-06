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Te kwiaty ozdobią ogród jesienią, kiedy inne już przekwitną. Jak o nie dbać?

Felicja Mrzonka
wczoraj, 10:55
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kwiaty kwitnące jesienią
Te kwiaty ozdobią ogród jesienią, kiedy inne już przekwitną. Jak o nie dbać?/Shutterstock
Planując ogród, warto zadbać, aby były w nim kwiaty kwitnące nie tylko latem, ale i jesienią. Dodają koloru, energii i przyciągają motyle, kiedy inne już przekwitły. Jakie kwiaty kwitnące jesienią wybrać? Oto nasza propozycja.

Astry ozdobą jesiennego ogrodu

Nasz wybór padł na astry, zwane również marcinkami. Ważne jest przede wszystkim to, że są byliną. Raz posadzone wyrastają więc każdego roku. Po drugie, są łatwe w uprawie. Eksperci polecają je nawet początkującym ogrodnikom. Kolejny plus astrów jest taki, że obficie kwitną. Można wybierać z wielu różnych odmian (np. niskie, wyższe, większe i mniejsze kwiaty) i kolorów w zależności od gustu i potrzeb. Dodatkowo kwiaty te przyciągają liczne zapylacze. Motyle je uwielbiają. Warto więc znaleźć dla nich miejsce w ogrodzie. Rośliny kwitnące przedłużają lato, sprawiają, że nasza zielona przestrzeń dłużej tętni życiem.

Astry - kwiaty zdobiące ogród jesienią i przyciągające motyle
Astry - kwiaty zdobiące ogród jesienią i przyciągające motyle

Astry kwitną jesienią

Nazwa astrów wywodzi się z greckiego słowa "asteri" czyli gwiazda, a to dlatego, że ich kwiaty przypominają swoim wyglądem właśnie te ciała niebieskie. Kiedy kwitną astry? Są różne odmiany astrów. Mogą więc kwitnąć w różnych terminach. Warto sprawdzić okres kwitnienia przed zakupem. Są takie, które kwitną już w maju, np. aster alpejski lub w środku lata. Natomiast astry jesienne kwitną od września aż do końca listopada. Jeśli zależy nam na odmianach kwitnących jesienią, wybierajmy np.:

  • astry nowobelgijskie
  • astry chińskie (odmiany wyjątkowo jednoroczne!)
  • astry peoniowe
  • astry tatarskie
  • astry krzaczaste
Pełne astry - kwiaty jesieni
Pełne astry - kwiaty jesieni

Jak dbać o astry w ogrodzie?

Jak dbać o astry, aby rosły zdrowo i obficie kwitły? Przede wszystkim należy zapewnić im odpowiednie stanowisko i podłoże. Najlepiej rosną na słońcu w żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej glebie o pH od 5,5 do 6,5. Warto zasilać je nawozami wieloskładnikowymi. Dobrze robi im również podsypanie kompostem. Podlewając, należy pamiętać o unikaniu zalewania liści. Naraża je to na choroby grzybowe. Strumień wody kierujemy bezpośrednio pod roślinę.

Aster Michaelmas daisies - jesienne kwiaty
Aster Michaelmas daisies - jesienne kwiaty
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródkwiatyjesieńAster
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