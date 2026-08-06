Te kwiaty ozdobią ogród jesienią, kiedy inne już przekwitną. Jak o nie dbać?

Astry ozdobą jesiennego ogrodu
Nasz wybór padł na astry, zwane również marcinkami. Ważne jest przede wszystkim to, że są byliną. Raz posadzone wyrastają więc każdego roku. Po drugie, są łatwe w uprawie. Eksperci polecają je nawet początkującym ogrodnikom. Kolejny plus astrów jest taki, że obficie kwitną. Można wybierać z wielu różnych odmian (np. niskie, wyższe, większe i mniejsze kwiaty) i kolorów w zależności od gustu i potrzeb. Dodatkowo kwiaty te przyciągają liczne zapylacze. Motyle je uwielbiają. Warto więc znaleźć dla nich miejsce w ogrodzie. Rośliny kwitnące przedłużają lato, sprawiają, że nasza zielona przestrzeń dłużej tętni życiem.
Astry kwitną jesienią
Nazwa astrów wywodzi się z greckiego słowa "asteri" czyli gwiazda, a to dlatego, że ich kwiaty przypominają swoim wyglądem właśnie te ciała niebieskie. Kiedy kwitną astry? Są różne odmiany astrów. Mogą więc kwitnąć w różnych terminach. Warto sprawdzić okres kwitnienia przed zakupem. Są takie, które kwitną już w maju, np. aster alpejski lub w środku lata. Natomiast astry jesienne kwitną od września aż do końca listopada. Jeśli zależy nam na odmianach kwitnących jesienią, wybierajmy np.:
- astry nowobelgijskie
- astry chińskie (odmiany wyjątkowo jednoroczne!)
- astry peoniowe
- astry tatarskie
- astry krzaczaste
Jak dbać o astry w ogrodzie?
Jak dbać o astry, aby rosły zdrowo i obficie kwitły? Przede wszystkim należy zapewnić im odpowiednie stanowisko i podłoże. Najlepiej rosną na słońcu w żyznej, przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej glebie o pH od 5,5 do 6,5. Warto zasilać je nawozami wieloskładnikowymi. Dobrze robi im również podsypanie kompostem. Podlewając, należy pamiętać o unikaniu zalewania liści. Naraża je to na choroby grzybowe. Strumień wody kierujemy bezpośrednio pod roślinę.
- Nie rób tego z hortensją ogrodową, bo nie zakwitnie w kolejnym sezonie
- Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej, suchej glebie i żwirze. Posadź w lipcu, a już w sierpniu zobaczysz przepiękne różowe obłoki w całym ogrodzie
- Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni
- Te kwiaty dobrze rosną w słońcu. Susza im nie straszna [5 roślin]