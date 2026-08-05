Nie rób tego hortensji ogrodowej, bo nie zakwitnie w przyszłym sezonie

Hortensja ogrodowa - wymagania

Hortensja ogrodowa do prawidłowego wzrostu potrzebuje dużej ilości wody, także w czasie kwitnienia. Podczas upałów najlepiej podlewać je rano lub wieczorem. Gleba powinna być stale wilgotna, ale nie podmokła. Preferuje glebę żyzną, próchniczą, lekko kwaśną. Powinna rosnąć na stanowisku osłoniętym od wiatru i długotrwałego, bezpośredniego działania promieni słonecznych. Za wiele słońca prowadzi do blaknięcia liści, a nawet ich przypalenia, co jest widoczne na poniższym zdjęciu. Najlepiej sadzić ją w półcieniu.

Dodatkowo jest to gatunek, który potrafi przymarzać, dlatego wymaga okrywania. Szczególnie istotne jest osłanianie przed wiosennymi przymrozkami. Kiedy roślina wypuści pierwsze pędy i zostanie porażona przez mróz, może już nie zakwitnąć.

Hortensja ogrodowa - stanowisko słoneczne prowadzi do blaknięcia liści, a nawet wypalenia

Hortensja ogrodowa - zasada dotycząca kwitnienia

Hortensja ogrodowa to najpiękniejsza odmiana spośród wszystkich hortensji. Jednak nie każdemu udaje się jej uprawa. Często wypuszcza tylko piękne, gęste liście, ale nie kwitnie. Tymczasem to spektakularne kwitnienie przesądza o jej pierwszym miejscu wśród hortensji. Jest jedna podstawowa zasada, której trzeba się trzymać - nie ścinamy jej pędów. Hortensja ogrodowa kwitnie na pędach dwuletnich. Po zbyt niskim przycięciu nie ma szans na kwiaty w kolejnym sezonie. Niektórzy popełniają ten błąd ścinając kwiaty do wazonu. W przypadku tej odmiany można przycinać kwiatostany najniżej za drugą parą liści.