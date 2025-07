Kwiaty jednoroczne kwitnące całe lato - galeria zdjęć

Kwiaty jednoroczne, które kwitną przez całe lato, to prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Ich największą zaletą jest to, że nieprzerwanie cieszą kolorami od wiosny aż do pierwszych przymrozków. W tej galerii znajdziesz zarówno te najpopularniejsze, jak i mniej oczywiste gatunki jednorocznych roślin, które świetnie sprawdzą się w rabatach, donicach i skrzynkach balkonowych. Zobacz, jakie kwiaty warto posadzić, by przez całe lato ogród zachwycał feerią barw.

