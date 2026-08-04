Wygląda jak bukszpan, ale jest odporna na ćmę bukszpanową [3 zamienniki]

Rośliny podobne do bukszpanu
Bukszpan to zimozielona krzewinka, która idealnie nadaje się do formowania. Kojarzymy ją z niskich żywopłotów, zielonych kul w ogrodzie i innych kształtów. Często przeplata się z romantycznymi roślinami w angielskich ogrodach. Tworzy zielone ramy ogrodu, cieszy kolorem zimą i wprowadza porządek. Dlaczego więc szukać roślin, które można byłoby wykorzystać zamiast bukszpanu? W ostatnich latach inwazja ćmy bukszpanowej doprowadziła do zniszczenia, a nawet śmierci wielu roślin. Bukszpan opanowany przez larwy ćmy usycha. Taki wygląd bardzo szpeci rabaty.
Ogrodnicy na różne sposoby radzą sobie z ćmą bukszpanową, która niestety wraca co roku na wiosnę. Znane są różne opryski, np. mieszkanka octu jabłkowego z wodą czy Lepinox Plus, Mospilan 20 SP. Środki te są skuteczne. Opryski wykonuje się kilka razy. Coroczna walka z ćmą może deprymować. Czasami wystarczy dłuższy wyjazd, nieobecność właściciela ogrodu, by wrócić do bukszpanu zjedzonego niemalże w całości.
Ogrodnicy zaczęli więc interesować się innymi roślinami, które mogłyby spełniać role podobne do bukszpanu. Jaka roślina jest liściasta, zimozielona, podatna na formowanie, pięknie się zagęszcza i sprawdza się w polskim klimacie? Mamy trzy faworytki:
- laurowiśnia
- ligustr zimozielony
- ostrokrzew karbowanolistny
Laurowiśnia - zamiennik bukszpanu
Laurowiśnia ostatnio króluje w ogrodzie. Jest niezwykle modna i detronizuje wszystkie inne rośliny wykorzystywane na żywopłoty. Niska odmiana może zastąpić także popularny bukszpan - laurowiśnia karłowa Otto Luyken. Dorasta do około 1 metra wysokości. Dodatkowo kwitnie na biało na początku sezonu. Lubi gleby żyzne i wilgotne o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.
Ligustr - zamiennik bukszpanu
Ligustr zimozielony to gęsty, liściasty krzew, podatny na formowanie. W Polsce przetrwa łagodniejsze zimy bez zrzucania liści. Dorasta w zależności od odmiany od 2 do 4 metrów. Lubi miejsca słoneczne, ewentualnie lekko zacienione. Słynie z małych wymagań glebowych – dobrze rośnie na żyznej, próchniczej ziemi, ale odnajdzie się również w bardziej ubogiej, piaszczystej. Lubi umiarkowane podlewanie.
Ostrokrzew karbowanolistny - zamiennik bukszpanu
Uwielbiam ostrokrzewy za ich sztywne, błyszczące liście i skojarzenie z klimatem grudniowych świąt. Ostatnio dowiedziałam się, że jest też ostrokrzew stanowiący perfekcyjny zamiennik dla bukszpanu. Mowa właśnie o ostrokrzewie karbowanolistnym, zwanym także bukszpanowym (nie bez przyczyny!). Nawet kształt liści i zwarty pokrój przypominają bukszpan (np. Caroline Upright i Dark Green). Roślina ta posiada wiele odmian. Każdy może więc wybrać najlepszą wersję dla własnych potrzeb. Lubi glebę żyzną, lekko wilgotną i lekko kwaśną. Najlepszy wzrost ostrokrzewu obserwuje się w warunkach słonecznych lub półcienistych. Dorasta w zależności od odmiany od 50 cm (Golden Gem) do nawet 3 metrów (Dark Green). Przy dużych mrozach zaleca się przykrywanie ostrokrzewu.
- Kiedy i jak przycinać bukszpan? Zastosuj ten trik i ciesz się bujnym żywopłotem
- Rozpuść w wodzie i spryskaj bukszpan. Ćma bukszpanowa się wyniesie, a gołożery znikną
- Posyp tym bukszpan, a gąsienice same spadną. Za grosze uwolnisz się od ćmy bukszpanowej
- Sierpień: jakie prace ogrodowe trzeba wykonać w tym miesiącu? [Kalendarz ogrodnika]
- Jak się pozbyć ćmy bukszpanowej? Spryskaj tym bukszpan, a ćmy bukszpanowe znikną. Żywopłot Ci podziękuje
- Co można siać w sierpniu w ogrodzie? [Warzywa]
Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.