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Wygląda jak bukszpan, ale jest odporna na ćmę bukszpanową [3 zamienniki]

Emilia Panufnik redakcja infor.pl
Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dzisiaj, 09:23
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co zamiast bukszpanu do ogrodu
Wygląda jak bukszpan, ale jest odporna na ćmę bukszpanową [3 zamienniki]/ShutterStock
Jakie rośliny są podobne do bukszpanu, ale odporne na ćmę bukszpanową? Mamy 3 zamienniki, które w ogrodzie sprawdzą się perfekcyjnie. Są zimozielone, liściaste i przypominają bukszpan. Czym można zastąpić bukszpan?

Rośliny podobne do bukszpanu

Bukszpan to zimozielona krzewinka, która idealnie nadaje się do formowania. Kojarzymy ją z niskich żywopłotów, zielonych kul w ogrodzie i innych kształtów. Często przeplata się z romantycznymi roślinami w angielskich ogrodach. Tworzy zielone ramy ogrodu, cieszy kolorem zimą i wprowadza porządek. Dlaczego więc szukać roślin, które można byłoby wykorzystać zamiast bukszpanu? W ostatnich latach inwazja ćmy bukszpanowej doprowadziła do zniszczenia, a nawet śmierci wielu roślin. Bukszpan opanowany przez larwy ćmy usycha. Taki wygląd bardzo szpeci rabaty. 

 
Bukszpan i ćma bukszpanowa

Ogrodnicy na różne sposoby radzą sobie z ćmą bukszpanową, która niestety wraca co roku na wiosnę. Znane są różne opryski, np. mieszkanka octu jabłkowego z wodą czy Lepinox Plus, Mospilan 20 SP. Środki te są skuteczne. Opryski wykonuje się kilka razy. Coroczna walka z ćmą może deprymować. Czasami wystarczy dłuższy wyjazd, nieobecność właściciela ogrodu, by wrócić do bukszpanu zjedzonego niemalże w całości.

Ogrodnicy zaczęli więc interesować się innymi roślinami, które mogłyby spełniać role podobne do bukszpanu. Jaka roślina jest liściasta, zimozielona, podatna na formowanie, pięknie się zagęszcza i sprawdza się w polskim klimacie? Mamy trzy faworytki:

  1. laurowiśnia
  2. ligustr zimozielony
  3. ostrokrzew karbowanolistny
Ćma bukszpanowa - jak wygląda? Czym pryskać? Czy atakuje także inne rośliny?
Ćma bukszpanowa - jak wygląda? Czym pryskać? Czy atakuje także inne rośliny?

Laurowiśnia - zamiennik bukszpanu

Laurowiśnia ostatnio króluje w ogrodzie. Jest niezwykle modna i detronizuje wszystkie inne rośliny wykorzystywane na żywopłoty. Niska odmiana może zastąpić także popularny bukszpan - laurowiśnia karłowa Otto Luyken. Dorasta do około 1 metra wysokości. Dodatkowo kwitnie na biało na początku sezonu. Lubi gleby żyzne i wilgotne o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

 
Laurowiśnia Otto Luyken zamiast bukszpanu
Laurowiśnia wymaga przycięcia w czerwcu. To najważniejszy termin [Poradnik]
Laurowiśnia wymaga przycięcia w czerwcu. To najważniejszy termin [Poradnik]

Ligustr - zamiennik bukszpanu

Ligustr zimozielony to gęsty, liściasty krzew, podatny na formowanie. W Polsce przetrwa łagodniejsze zimy bez zrzucania liści. Dorasta w zależności od odmiany od 2 do 4 metrów. Lubi miejsca słoneczne, ewentualnie lekko zacienione. Słynie z małych wymagań glebowych – dobrze rośnie na żyznej, próchniczej ziemi, ale odnajdzie się również w bardziej ubogiej, piaszczystej. Lubi umiarkowane podlewanie.

 
 
Posyp tym bukszpan, a gąsienice same spadną. Za grosze uwolnisz się od ćmy bukszpanowej
Posyp tym bukszpan, a gąsienice same spadną. Za grosze uwolnisz się od ćmy bukszpanowej

Ostrokrzew karbowanolistny - zamiennik bukszpanu

Uwielbiam ostrokrzewy za ich sztywne, błyszczące liście i skojarzenie z klimatem grudniowych świąt. Ostatnio dowiedziałam się, że jest też ostrokrzew stanowiący perfekcyjny zamiennik dla bukszpanu. Mowa właśnie o ostrokrzewie karbowanolistnym, zwanym także bukszpanowym (nie bez przyczyny!). Nawet kształt liści i zwarty pokrój przypominają bukszpan (np. Caroline Upright i Dark Green). Roślina ta posiada wiele odmian. Każdy może więc wybrać najlepszą wersję dla własnych potrzeb. Lubi glebę żyzną, lekko wilgotną i lekko kwaśną. Najlepszy wzrost ostrokrzewu obserwuje się w warunkach słonecznych lub półcienistych. Dorasta w zależności od odmiany od 50 cm (Golden Gem) do nawet 3 metrów (Dark Green). Przy dużych mrozach zaleca się przykrywanie ostrokrzewu.

 
Ostrokrzew karbowanolistny zamiast bukszpanu
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Źródło dziennik.pl
Tematy: roślinabukszpanćma bukszpanowalaurowiśnia
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Emilia Panufnik redakcja infor.pl
Emilia Panufnik

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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