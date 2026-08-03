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Sierpień: jakie prace ogrodowe trzeba wykonać w tym miesiącu? [Kalendarz ogrodnika]

Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
43 minut temu
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sierpień w ogrodzie kalendarz ogrodnika
Sierpień: jakie prace ogrodowe trzeba wykonać w tym miesiącu? [Kalendarz ogrodnika]/ShutterStock
Sierpień w ogrodzie - jakie prace ogrodowe przewiduje kalendarz ogrodnika? Co siejemy i sadzimy w sierpniu? To ostatni moment na niektóre rośliny. Oto lista 17. zadań do wykonania w tym miesiącu.

Sierpień: prace ogrodowe

Czas na sierpień i prace, jakie należy wykonać w tym miesiącu w ogrodzie. W powietrzu zaczynamy czuć jesień i wskazuje na nią również kalendarz ogrodnika. Oto lista 17. zadań do wykonania w tym miesiącu:

  1. Zjadamy warzywa, siejemy kolejne.
 
Sierpień w ogrodzie warzywnym

2. Usuwamy wilki i obrywamy dojrzałe pomidory.

 
Sierpień w ogrodzie - usuwanie wilków w pomidorach

3. Ścinamy i suszymy zioła, np. majeranek i rozmaryn.

 
Sierpień w ogrodzie - zbiór ziół i suszenie

4. Jeśli pędy ziemniaków żółkną, możemy je wykopywać.

 
Sierpień w ogrodzie - zbiór ziemniaków

5. Zbieramy owoce z drzew, usuwamy wilki i możemy prześwietlić drzewa.

6. Zbieramy czosnek i cebulę z warzywnika.

7. Przycinamy winorośl, powojniki, wiciokrzewy (wybujałe pnącza).

8. Ogławiamy systematycznie kwitnące krzewy i byliny (np. róże, jeżówki, budleja Dawida).

9. Wciąż obficie podlewamy ogród – w sierpniu występują jeszcze upały.

10. Pielimy, aby nie dopuścić do zakwitania ziela i wytwarzania nasion. Wówczas rozsieje się ich jeszcze więcej w naszym ogrodzie.

11. Odmładzamy rośliny poprzez podział i rozsadzanie.

 
Sierpień w ogrodzie - rozsadzanie bylin

12. Na koniec sierpnia zaczyna się dobry czas na sadzenie roślin iglastych.

 
Sierpień w ogrodzie - sadzenie iglaków

13. Koniec sierpnia to również dobry moment na przesadzanie roślin. Jeśli mamy to w planach, warto wziąć się do pracy. Jesień zwykle jest obfita w deszcze, a to sprzyja przyjmowaniu się roślin w nowych miejscach. Równocześnie jest jeszcze dosyć wcześnie i roślina zdąży dobrze ukorzenić się w nowym miejscu i wzmocnić przez zimą.

14. Można zacząć sadzić już rośliny cebulowe kwitnące wiosną (np. narcyzy, szachownice, krokusy, przebiśniegi, zimowity, lilie)

15. Koniec sierpnia to również dobry czas na korektę cięcia krzewów iglastych, np. żywopłotów z tuj.

16. Rozsadzamy truskawki i je przycinamy.

17. Cieszymy się zielonym i kwitnącym ogrodem, świeżymi warzywami i ziołami. We wrześniu zaczynamy już prace przygotowawcze do jesieni.

Cieszmy się ogrodem późnego lata. To piękny czas pełny miękkiego, ciepłego światła zachodzącego słońca. W tych kolorach rośliny wyglądają niezwykle kojąco. To dobry czas na refleksje i myśl o zimowym odpoczynku. Znajdźmy czas i usiądźmy na krótszą lub dłuższą chwilę z książką w jeszcze tętniącym życiem ogrodzie.

Co można siać w sierpniu?

W ogrodzie warzywnym poplon można wysiewać jeszcze w sierpniu. Wybieramy takie warzywa, które nie potrzebują zbyt dużo czasu do wzejścia. Dobrym wyborem będą: 

  • rzodkiewka, 
  • sałata, 
  • rukola, 
  • szpinak, 
  • koper, 
  • szczaw, 
  • szczypiorek siedmiolatek,
  • roszponka,
  • jarmuż,
  • kalarepa,
  • endywia.
 
Sierpień w ogrodzie warzywnym - co siać?

Można kupić też już przepikowane sadzonki. Znacznie szybciej możemy spodziewać się zbiorów. Namawiamy do wykorzystania ostatniego momentu na sianie i sadzenie warzyw. Nie ma nic zdrowszego jak świeże, ekologiczne warzywa z własnego warzywnika. Na kolejne będziemy musieli poczekać aż do wiosny 2025 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródkalendarzprace ogrodniczesierpień
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Emilia Panufnik

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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