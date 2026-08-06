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Czy mieczyki są wieloletnie i zimują w gruncie? W sierpniu gladiole zdobią rabaty długimi łodygami z licznymi kwiatami

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 11:06
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mieczyki czy zimują wieloletnie wykopać na zimę
Czy mieczyki są wieloletnie i zimują w gruncie? W sierpniu gladiole zdobią rabaty długimi łodygami z licznymi kwiatami/dziennik.pl
Mieczyki stają się coraz bardziej popularnymi kwiatami ogrodowymi. Mają piękne, długie kwiatostany. Bulwy gladioli sadzimy w gruncie na wiosnę. Czy są wieloletnie? Czy należy wykopywać je na zimę, a może mieczyki zimują w gruncie? Oto kilka porad.

Czy mieczyki zimują?

Nie. Mieczyki (inaczej gladiole) w Polsce nie zimują w gruncie. Wynika to z ich słabej odporności na mróz. Co więcej, nie przetrwają na zewnątrz ze względu na deszcze i śnieg, które sprawiają, że ziemia staje się dla nich zbyt wilgotna. W takiej glebie mieczyki po prostu zgniją.

To wyróżniające się od innych kwiaty cebulowe. Charakteryzują się długimi łodygami z licznymi kwiatami stopniowo rozwijającymi się w kierunku wierzchołka. Można spotkać przeróżne odmiany i kolory. Ich liście przypominają szable - są długie, sztywne i proste, zwężające się na końcach. Uprawiane są zwykle na kwiat cięty. Najlepiej ciąć je do wazonu, kiedy pierwsze kwiaty na łodydze zaczynają się otwierać. Pozostałe rozwiną się już w wodzie.

Czy mieczyki zimują w gruncie?
Czy mieczyki zimują w gruncie?/Emilia Panufnik

Czy mieczyki są wieloletnie?

Tak, mieczyki to rośliny wieloletnie, ale przez to, że nie zimują w polskim klimacie wykopujemy je na zimę i przechowujemy aż do zakończenia wiosennych przymrozków. Następnie sadzimy do ogrodu i czekamy aż ponownie zakwitną.

Ważne

Czy przycinać liście mieczyków? Po przekwitnięciu ścinamy kwiatostan mieczyka, ale zostawiamy jak najwięcej liści. Wszystko to w celu odżywienia cebuli. Nie dopuszczamy do zawiązania nasion, ponieważ roślina przekazuje wówczas bardzo dużo substancji odżywczych. Po wycięciu przekwitłych kwiatostanów gromadzone są one w cebuli. Na tym nam właśnie zależy. Cebula będzie duża, silna i w przyszłym sezonie wytworzy zdrowy kwiat.

zawiązane nasiona mieczyków
Zawiązane nasiona mieczyków/Emilia Panufnik

Czy wykopać na zimę mieczyki?

Tak. Jak już zostało wspomniane, mieczyki nie przezimują w gruncie. Jeśli chcemy uprawiać je w kolejnych sezonach, należy przyciąć ich zielone liście np. 10 centymetrów od gruntu i następnie ostrożnie wykopać bulwę z ziemi. Kiedy najlepiej wykopać mieczyki na zimę? Zdaniem ekspertów zabieg ten wykonujemy na przełomie września i października. Ważne, aby zdążyć przed pierwszymi przymrozkami.

przekwitłe mieczyki czy wykopywać na zimę
Przekwitłe mieczyki - czy wykopywać na zimę?/Emilia Panufnik

Wykopane i oczyszczone z gleby cebule przetrzymujemy w suchym, chłodnym (najlepiej około 5 stopni na plusie) i ciemnym miejscu około 2 tygodnie. Następnie można delikatnie pozbyć się łodygi, korzeni i przenieść wszystkie cebule do docelowego kartonu czy kosza, w którym przeczekają zimę. Czasami zdarza się, że bulwy gniją. Warto więc sprawdzać je co jakiś czas i eliminować te, u których zaczyna się ten proces.

Mieczyki (gladiole) symbolizują siłę charakteru, zwycięstwo i honor.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zimakwiaty wieloletnieogród jesieniąmieczyki
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