Niewymagające kwiaty do ogrodu - wieloletnie

Pysznogłówka - to piękna bylina, bardzo łatwa w uprawie. Ma nietypowe, postrzępione kwiaty, najczęściej czerwone lub różowe i pięknie pachnie. Jej liście są podobne do liści mięty. Odstrasza komary, przyciąga motyle. Dobrze rośnie na słonecznych stanowiskach.

Floks wiechowaty - kwitnie długo i obficie. Tworzy duże, pachnące kwiatostany w różnych kolorach - od bieli po intensywny róż. Idealny na środek rabaty. Nie jest trudny w uprawie.

Liliowiec - kwitnie efektownie przez wiele tygodni. Każdy kwiat żyje tylko jeden dzień, ale roślina tworzy ich dziesiątki. Kwitnie od maja do września.

Szałwia omszona - fioletowe kłosy przyciągają owady zapylające. Łatwa w uprawie i bardzo odporna na suszę. Ścięta po przekwitnięciu zakwitnie drugi raz w sezonie. Podobna do lawendy.

Rudbekia błyskotliwa jej żółte płatki i ciemny środek to klasyka lipcowego ogrodu. Kwitnie do późnej jesieni. Jest odporna na wszelkie choroby. Rudbekie to rośliny jednoroczne, dwuletnie lub byliny. Jeżeli chcemy, kwiaty wyrastały co roku, zwróćmy czy rośliny są wieloletnie.

Jeżówka purpurowa - silna, miododajna bylina o fioletowych (najpopularniejsza), żółtych, białych, czerwonych płatkach i ozdobnym środku. Kwitnie od lipca do września. To bylina z rodziny astrowatych ceniona za piękne kwiaty i łatwość w uprawie.

Żurawka - choć słynie z kolorowych liści, w lipcu pojawiają się delikatne, drobne kwiaty na długich łodyżkach. To bylina łatwa w uprawie, nie potrzebują wielu zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego to dobry wybór dla początkujących ogrodników. Dostępna jest w wielu ciekawych kolorach.

Te i kilka innych pięknych bylin możesz zobaczyć w naszej galerii zdjęć poniżej. Zajrzyj i zainspiruj się, jak stworzyć efektowną rabatę w swoim ogrodzie.

Niewymagające kwiaty do ogrodu - jednoroczne