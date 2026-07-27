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Dlaczego maliny nie owocują? To może być ich koniec?

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 19:35
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Maliny przesadzamy jesienią - co 5 lat przesadzamy, by lepiej owocowały
Dlaczego maliny nie owocują? To może być ich koniec?/Shutterstock
Jeśli masz problem z malinami, ponieważ przestały owocować to może oznaczać ich koniec w tym miejscu, w którym aktualnie rosną. Kiedy przesadzamy maliny? Gdzie najlepiej posadzić nowe sadzonki?

Dlaczego maliny nie owocują?

Maliny mają to do siebie, że po kilku latach stają się mniej plenne. Owocują później i mniej licznie. Najlepszym sposobem na odrodzenie plantacji malin jest jej wykopanie i przesadzenie. Część roślin wyrywamy, a z części robimy sadzonki do nowej uprawy. Najlepiej przyciąć je na wysokości około 3 cm i oberwać wszystkie liście. Na sadzonki wybieramy korzenie mateczne. To główne korzenie, z których wyrastają korzenie poboczne, tzw. odrosty. Warto wykopać je razem z bryłą ziemi jak na poniższym zdjęciu.

maliny przesadzanie po 5 latach
Maliny najlepiej przesadzić w inne miejsce po kilku latach

Po ilu latach przesadzamy maliny?

Zdaniem ekspertów maliny zaczynają słabiej owocować po 5-7 latach od posadzenia. To czas, aby zlikwidować uprawę w dotychczasowym miejscu i przenieść sadzonki w drugie.

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Kiedy przesadzamy maliny?

Najlepszym czasem na pozbycie się malin w starym miejscu i założenie nowej uprawy jest jesień, a dokładnie październik. Maliny są już wówczas po okresie wydawania owoców, a liście żółkną i zaczynają opadać. To znak, że przygotowują się do zimy. Jest to więc najmniej szkodliwy dla rośliny czas na przesadzanie.

dlaczego maliny nie owocują przesadzanie malin
Dlaczego maliny nie owocują? Przesadzanie malin co 5 lat jest wskazane

Gdzie przesadzamy maliny?

Maliny najlepiej będą rosły w miejscu słonecznym. Powinny mieć ziemię próchniczą, przepuszczalną. Dobrze jest przekopać ziemią przed posadzeniem, dodać obornika (może być granulowany) i kompostu. Gleba może być lekko kwaśna (pH 5,5-6,5), ale nie powinna być zbyt kwaśna. Gdy w wybranym pod uprawę malin miejscu pH jest niższe, ziemię posypujemy wapnem. W odwrotnej sytuacji, gdy pH jest za wysokie, zakwaszamy glebę np. kwaśnym torfem, fusami z kawy czy igliwiem.

W moim ogrodzie maliny pięknie owocują na wzniesieniu w miejscu osłoniętym od wiatru i w ziemi piaszczysto-gliniastej. Tutaj systematycznie dostarczana woda nie zatrzymuje się. Zbyt wilgotne tereny mogą prowadzić do gnicia korzeni i obumierania roślin. Warto więc wcześniej zaplanować odpowiednie dla malin stanowisko w ogrodzie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przesadzanieogródowocemaliny
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Felicja Mrzonka
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