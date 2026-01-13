Dlaczego zimowe cięcie drzew jest tak ważne?

W okresie zimowym drzewa i krzewy pozostają w stanie spoczynku. Krążenie soków jest wtedy mocno ograniczone, dzięki czemu rośliny znacznie lepiej znoszą zabieg cięcia. Rany po przecinaniu szybciej się zabliźniają, a drzewo nie traci nadmiernej ilości wody ani składników odżywczych. Zimowe cięcie polega na usuwaniu starych, chorych i uszkodzonych pędów oraz na prześwietleniu korony drzewa, co poprawia dostęp światła do jej wnętrza. Dzięki cięciu w styczniu drzewo wytworzy nowe, silne pędy owoconośne.

Reklama

Kiedy dokładnie wykonać zimowe cięcie drzew owocowych?

Zimowe przycinanie drzew można rozpocząć od połowy stycznia, ale tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. Najlepszy moment to suchy, bezwietrzny dzień bez silnego mrozu. Jeżeli w styczniu utrzymają się duże spadki temperatury z zabiegiem, lepiej poczekać do lutego lub początku marca. Bardzo ważne jest, aby nie ciąć drzew podczas silnych mrozów, ale też aby wykonać cięcie, zanim rośliny rozpoczną wegetację.

Reklama

Do kiedy można przycinać drzewa owocowe?

Drzewa owocowe można przycinać do momentu ruszenia wegetacji, czyli zanim pojawią się pąki liściowe i kwiatowe. Ostateczny moment przycinania przypada zwykle na początek marca, ale wszystko zależy od pogody oraz regionu Polski. Jeżeli drzewa zaczynają się "budzić" po zimie, lepiej zrezygnować z cięcia. Zbyt późne przycinanie może prowadzić do tzw. "płaczu drzew", czyli intensywnego wypływu soków, co osłabia roślinę i zwiększa ryzyko infekcji.

Jakie drzewa owocowe przycina się zimą?

Zimą przycina się głównie drzewa owocujące latem i jesienią. Są to przede wszystkim jabłonie, grusze i śliwy. Wyjątkiem są czereśnie i wiśnie, które powinniśmy przecinać latem, po zakończeniu ich owocowania.

Jakie krzewy owocowe można przycinać zimą?

Jeszcze przed nadejściem wiosny warto przyciąć także krzewy owocowe. Zimą dobrze znoszą cięcie porzeczki, agrest, maliny (letnie - wycinamy tylko stare pędy, jesienne - pełne cięcie), leszczyna i jagoda kamczacka. Usunięcie starych i zdrewniałych pędów pobudza krzewy do wypuszczania młodych przyrostów, na których w sezonie będzie dużo owoców.

Jak prawidłowo przycinać drzewa i krzewy zimą?

Sposób cięcia zależy od wieku rośliny. Młode drzewka owocowe wymagają tak zwanego cięcia formującego. Jego celem jest nadanie koronie odpowiedniego kształtu oraz wzmocnienie głównych pędów. Starsze drzewa przycina się w ramach cięcia prześwietlającego. Usuwa się wtedy suche i chore gałęzie, pędy krzyżujące się, gałęzie rosnące do środka korony.

Czy po zimowym cięciu trzeba zabezpieczać rany drzewa?

Przy drobnych cięciach zwykle nie ma takiej potrzeby, jednak grubsze gałęzie, szczególnie u starszych drzew, warto zabezpieczyć maścią ogrodniczą, aby ograniczyć ryzyko infekcji i przyspieszyć gojenie.

Do jakiej temperatury można bezpiecznie ciąć drzewa zimą?

Przyjmuje się, że bezpieczne jest cięcie przy temperaturze nie niższej niż około -5°C. Poniżej tej wartości ryzyko uszkodzenia tkanek rośliny bardzo rośnie.