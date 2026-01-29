Wiewiórki w ogrodzie - dokarmianie

Wiewiórki, podobnie jak dzikie ptaki, są stałymi mieszkańcami naszych parków, ogrodów i osiedli. Choć świetnie radzą sobie w naturze, w wielu miejscach urbanizacja i ograniczona dostępność naturalnego pokarmu sprawiają, że warto mądrze je wesprzeć – pod warunkiem, że robimy to odpowiedzialnie i regularnie.

Dokarmianie wiewiórek to korzyści również dla nas. Ogromną radość daje ich obserwacja, poza tym kontakt z dzikimi zwierzętami – zarówno ptakami, jak i małymi ssakami – buduje naszą wrażliwość na przyrodę. To element codziennych rytuałów, które pomagają się wyciszyć, a jednocześnie realnie wspierają lokalne ekosystemy. Dlatego od lat zachęcamy do świadomego, odpowiedzialnego dokarmiania i regularnego obcowania z naturą, także poprzez obserwację zachowania wiewiórek.

Czym karmić wiewiórki?

Najważniejszą zasadą jest unikanie produktów przetworzonych. Wiewiórki nie powinny otrzymywać słonych orzeszków, pieczywa, słodyczy ani resztek ze stołu. Najlepsze są naturalne, nieprażone i niesolone orzechy laskowe, a także nasiona słonecznika, suszone owoce czy mieszanki tworzone specjalnie dla małych ssaków. Ważne, aby podawany pokarm był wysokiej jakości i odpowiadał ich naturalnym potrzebom żywieniowym.

Jak dokarmiać wiewiórki w ogrodzie?

Kluczowa jest także systematyczność. Jeśli zaczynamy dokarmiać, powinniśmy robić to w sposób przewidywalny, tak aby zwierzęta nie polegały na przypadkowych porcjach, lecz miały dostęp do stałego, bezpiecznego źródła pożywienia. Ma to szczególne znaczenie jesienią i zimą, kiedy dostęp do naturalnych zasobów maleje, a wiewiórki intensywnie przygotowują się do zimy, mogąc podczas odwilży znaleźć w naturze tylko pojedyncze źródła pokarmu.

Warto zadbać również o sposób podania pożywienia. Pokarm powinien być umieszczony w miejscu suchym, stabilnym i oddalonym od ruchliwych dróg, najlepiej również na wysokości, aby zwierzęta były chronione przed drapieżnikami. W ogrodach świetnie sprawdzają się specjalne karmniki lub domki dla wiewiórek, które zapewniają im bezpieczny dostęp do pożywienia i minimalizują ryzyko chorób, ponieważ ograniczają kontakt pokarmu z wilgocią, zanieczyszczeniami i odchodami innych zwierząt.

Autor: Wojciech Schwartz, właściciel marki Turdus, najstarszego w Polsce producenta pokarmu dla dzikich ptaków i małych zwierząt

Specjalny karmnik dla wiewiórek

- Dobrym pomysłem jest powieszenie w swoim ogrodzie specjalnego karmnika dla wiewiórek. Na powyższym zdjęciu widać karmnik skonstruowany właśnie na potrzeby karmienia wiewiórek. Takie karmniki można kupić w sklepach ogrodniczych czy w sklepach internetowych. Wiewiórki sprytnie sobie z nich wyciągają pokarm. Daszek zabezpiecza pożywienie przed działaniem trudnych warunków atmosferycznych, a konstrukcja zapobiega korzystaniu z karmy ptakom. - Emilia Panufnik