Te rośliny przyciągają kleszcze jak magnes. Lepiej nie sadź ich w ogrodzie

Mroźna zima niestraszna kleszczom

Mroźna zima w Polsce nie stanowi poważnego zagrożenia dla kleszczy – większość z nich przetrwa niskie temperatury bez większych problemów. Wiosną ich liczba może być nieco niższa, ale całkowity zanik populacji nie jest spodziewany. Mogą natomiast zajść zmiany w składzie gatunkowym, np. mrozy mogą nieco ograniczyć liczebność kleszcza łąkowego, który w ostatnich latach był szczególnie liczny. Eksperci podkreślają, że aby znacząco ograniczyć populację tych pajęczaków, temperatura musiałaby utrzymywać się poniżej -20°C przez co najmniej dwa miesiące, co w polskich warunkach klimatycznych jest praktycznie niemożliwe.

Reklama

Dlaczego kleszcze są niebezpieczne?

Wiosną i latem znów więc przyjdzie nam zmierzyć się z kleszczami, a ich obecność w przyrodzie niesie realne zagrożenie dla zdrowia. Te niewielkie pajęczaki mogą przenosić groźne choroby, w tym boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, które w skrajnych przypadkach prowadzą do poważnych powikłań neurologicznych i ogólnoustrojowych. Niebezpieczeństwo zwiększa fakt, że kleszcze atakują nie tylko w lasach i na łąkach, lecz także w przydomowych ogrodach, szczególnie tam, gdzie rosną rośliny przyciągające te pajęczaki. Dlatego wiosną warto zachować szczególną ostrożność, stosować odpowiednie środki ochrony i regularnie sprawdzać ciało po spacerach w zielonych przestrzeniach.

Jakie środowisko lubią kleszcze?

Reklama

Kleszcze najlepiej czują się w wilgotnym i zacienionym środowisku, gdzie mają odpowiednie warunki do rozwoju i ukrycia się przed wysychaniem. Preferują wysoką trawę, gęste zarośla, krzewy i liściaste lasy, ale równie dobrze mogą bytować na przydomowych trawnikach, szczególnie jeśli nie są regularnie przycinane, a w ogrodzie rosną krzewy lub drzewa zapewniające cień i wilgoć. W takich miejscach kleszcze łatwo znajdują swoje „ofiary” – zarówno ludzi, jak i zwierzęta domowe – dlatego pielęgnacja trawnika, koszenie trawy i usuwanie liści mogą znacznie zmniejszyć ryzyko ich obecności.

Te rośliny przyciągają kleszcze jak magnes. Lepiej nie sadź ich w ogrodzie

Niektóre rośliny sprzyjają bytowaniu kleszczy, ponieważ tworzą wilgotne i zacienione środowisko, w którym pajęczaki czują się komfortowo. Jeśli zależy nam na bezpieczeństwie w ogrodzie, warto unikać sadzenia roślin, które przyciągają kleszcze, w tym:

paprocie,

brzozy,

dęby,

czarny bez,

mszaki,

jeżyny,

leszczyny,

wysokie trawy.

Kleszcze chętnie kryją się również w nagromadzonych opadłych liściach, gęstych krzewach czy w wysokiej, nieskoszonej trawie. Dlatego ważne jest, aby na działce systematycznie kosić trawnik, przycinać krzewy oraz usuwać suche liście, co znacznie ogranicza ich obecność.

Te rośliny odstraszają kleszcze

Niektóre rośliny mają właściwości odstraszające kleszcze. Zazwyczaj są to kwiaty, zioła, warzywa i krzewy, które wydzielają intensywny zapach nieprzyjemny dla tych pajęczaków. Sadząc je w ogrodzie, można skutecznie ograniczyć obecność kleszczy na swojej posesji.

Do roślin odstraszających kleszcze należą: