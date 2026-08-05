Mszyce na róży boją się cebuli. Wypróbuj ten sposób na szkodniki

Mszyce na róży

Niestety róże są roślinami ozdobnymi, które bardzo często atakują mszyce. Widać je już wiosną. Uwielbiają żerować na młodych pędach, pąkach, co czasami prowadzi do uszkodzenia róż i słabszego kwitnienia. Te szkodniki wysysają soki z zielonych części krzewów, co osłabia roślinę. Są różne sposoby walki z mszycą. Warto wypróbować te ekologiczne.

Cebula na mszyce

Jednym ze sposobów stosowanych od lat jest odstraszanie mszyc cebulą. W tym celu można samodzielnie wykonać oprysk. Jak to zrobić? Oto instrukcja:

Posiekanie cebuli na drobno Zalanie jej litrem wody Miksowanie Odsączanie wody Opcjonalnie dodajemy łyżeczkę płynu do naczyń

Tak sporządzoną miksturę przelewa się do spryskiwacza i dokonuje oprysku krzaczków róż. Pamiętajmy, aby wszelkie opryski wykonywać wieczorem (po oblocie pszczół) oraz w bezdeszczową pogodę. Nie powinno być opadów także następnego dnia. Warto więc sprawdzić prognozę pogody zanim spryska się róże.